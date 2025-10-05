『Golden SixTONES』初の2時間SPが今夜放送！高畑充希＆宮粼あおいの秒速コンビがSixTONESとサイズ感対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESとゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）。

10月5日は、19時58分から番組初の2時間SP。ゲストに高畑充希、宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）を迎え、サイズ感ゲームでSixTONESとガチ対決する。

さらに、バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育が、世界バレー後、初のバラエティ出演。ご褒美グルメを懸け、アスリートなら絶対に負けられない動体視力ゲームに挑戦する。

■ガチャピン＆ムック、そらジローも乱入

間もなく公開の映画『秒速5センチメートル』で高畑、宮崎と共演した松村北斗。いつもと違って俳優モードの松村は、メンバーから「鼻につく！」と大ブーイングを浴びても知らん顔、ニヒルなマスクを崩さないが、高畑と宮崎から撮影現場での恥ずかしい“裏の顔”を暴露されて大撃沈。

そんな豪華俳優陣と挑むゲームは、「サイズの晩餐」。サイズ感覚を聞かれた高畑は「ご飯を作って、いちばんいいサイズのお皿にのせられたことがない」と苦笑い。宮崎も「残ったご飯をタッパーに移そうとすると、大体入らない」とサイズ感覚に不安あり…。問題は全部で5問。ご褒美グルメは、ミシュランガイド掲載の極上穴子天丼。ただし正解数に応じてご褒美のサイズも変化するため、目指すは全問正解だ。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は「タンバリンにバレーボールは入る？ 入らない？」。予想の参考に用意されたタンバリンを手に取り、サイズを確認する一同。すると宮崎が「つい先日バレーボールの試合を観に行ったんです」とひらめき、試合の状況を再現するため前代未聞の行動に出る。宮崎の挑戦を松村も体を張ってサポートするが…。はたして正解を導き出せるか？

続く2問目以降も、入るか入らないかギリギリを突く絶妙な難問が続々。サイズ感を予想するはずが、みんなで射的を楽しんだり、MC藤森が武勇伝を披露したりと大脱線。

さらに、ガチャピンとムックがスタジオで「生サイズの晩餐」を決行。GOストファミリーのそらジローも乱入して大騒ぎとなり、そらジローVS松村の仁義なき戦いが勃発!?

また、田中樹と京本大我はおバカ将棋で対局。宮崎とジェシーが餅つきコントに挑戦と、まさに予測不能な展開尽くし。しかし最後はなんと全員の解答が一致。みんなで歓喜のご褒美ゲットなるか。

問題VTRには、元バレーボール全日本男子キャプテン川合俊一、クールポコ。、ラパルフェ都留が登場。さらに“7人目のSixTONES”間宮祥太朗がまさかのシチュエーションで現れ、SixTONESも「何やってんの!?」と仰天する。

■バレーボール女子日本代表が動体視力ゲームに大苦戦

この夏、世界バレーで日本中を熱狂させた佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育。代表ユニフォームを着て登場した３人に、SixTONESも「大会で着てたユニフォームですよね！」と大感激。

まずはあいさつ代わりに、新エース候補として注目される佐藤の強烈スパイクを高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）と京本がレシーブチャレンジ。世界レベルの一撃を食らったふたりは「怖い怖い怖い！」とタジタジに。そんな泣く子も黙る最強バレー軍団と挑むゲームは、円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」。

問題は全部で4問。何が落ちたか全員そろって全問正解できれば、ご褒美グルメの絶品牛タンオムライスをゲットできる。

世界の一流スパイクをことごとく拾ってきた最強バレーチーム。「近い距離から速いスパイクが飛んできたりするので…」と、日頃から動体視力は鍛えられているはずだと自負するが、いざゲームが始まると「ほんとにわかんない！」と大苦戦。絶体絶命のバレーチームに、SixTONESの必死のサインは届くのか。

さらに、後半は、バレーボール女子日本代表チーム仕様の超高速回転するモノを当てる新バージョン「回転レシーブ球児」に挑戦。目の前で超高速回転している物が何か、動体視力で当てるゲームだ。

意地でもご褒美を食べたい佐藤がMC藤森の目を盗んで大暴走。気づいた藤森は「佐藤さん何やってるんですか!?」と大慌て。最後はみんなで列になってChoo Choo TRAIN！ 気持ちをひとつにして全問正解に挑むが…。

この他、特別企画「ちゃんこだけレストラン」には、荒汐部屋の若元春＆荒篤山、さらに佐藤栞里が参戦。

SixTONESが2組に分かれて「至極のちゃんこ」を作り、力士に振る舞うガチ対決を繰り広げる。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES 2時間SP』

10/05（日）19:58～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：高畑充希／宮崎あおい

バレーボール女子日本代表：佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育

若元春、荒篤山、佐藤栞里

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

