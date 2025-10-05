遮光も撥水も、妥協しない。美しさまで備えた晴雨兼用傘【ベーシックスタンダード】の日傘がAmazonに登場中‼
軽くて丈夫、持ち姿まで美しい。毎日の外出に、品と快適を【ベーシックスタンダード】の日傘がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！
ベーシックスタンダードの日傘は、UVカット率99.9パーセント・UPF50+・1級遮光の生地を採用し、内側には特殊コーティングを施すことで、圧倒的な遮熱性を実現。ギラギラと照りつける太陽の下でも、涼しさを保ちながら肌をしっかり守ってくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
撥水性にも優れ、雨粒が生地の上を滑るように転がるため、雨の日も快適。親骨には軽量で丈夫なグラスファイバー、中棒にはスチールを使用し、折れにくくストレスのない差し心地を叶える。手動開閉式で構造を簡素化し、さらなる軽量化を実現している。
剣先長めの長柄スタイルは、閉じて持ち歩く姿も美しく、裾のフリルと花柄は特殊なヒートカット製法で仕上げられ、細部まで女性らしさを演出。
機能性と美しさを両立した一本が、日常の外出を快適に、そして華やかに彩る。
