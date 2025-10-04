婦人科形成はどんな治療をするかご存じですか? 「小陰唇縮小術」とは? 医師が解説!

婦人科形成とは何なのか、デリケートゾーンのひだ「小陰唇」を切除して小さくする小陰唇縮小術について、基本的なところをSOL CLINICの向井先生に教えてもらいました。

監修医師：

向井 英子（SOL CLINIC）

2001年藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）卒業。2008年藤田保健衛生大学大学院（現・藤田医科大学大学院）修了、博士号取得。2011年順天堂大学医学部附属静岡病院形成外科部長、2012年戸田中央総合病院形成外科部長、2016年湘南美容クリニック 宇都宮院院長就任、2020年湘南美容クリニック 川崎院院長就任、2022年SOL CLINIC開院。日本形成外科学会認定専門医、ボトックスビスタ認定医、ジュビダームビスタ認定医、日本体育協会公認スポーツドクター、医学博士、日本美容外科学会（JSAPS・JSAS）正会員、日本頭蓋顎顔面外科学会正会員 日本創傷外科学会正会員。

編集部

婦人科形成とはなんですか？

向井先生

婦人科形成とは女性器の診療科目のことで、女性外性器の形態や機能異常を修復する診療科です。「女性器形成」「婦人科形成外科」「婦人科の整形」「陰部形成」などと呼ばれることもあります。

編集部

具体的に、どのような治療を行うのですか？

向井先生

婦人科形成で最も多く行われている治療は、小陰唇縮小術というものです。小陰唇とはデリケートゾーンの一部を指します。陰部の一番外側には大陰唇という膨らみがあり、その内側に小陰唇というひだがあります。

編集部

「小陰唇縮小術」とは、その小陰唇を切除して小さくするのですか？

向井先生

そうです。小陰唇には尿道口や膣を保護する役目を持ちますが、人によって形や大きさなどが異なって個人差がとても大きいのが特徴です。そのため、どのくらいの大きさであれば正常という定義はありません。

編集部

それより大きい場合、切除術が行われることがある、ということですか？

向井先生

はい。小陰唇が大きくなると下着にこすれて痛む、汚れや垢がたまってにおいのもとになることがあります。また、性交渉時にまきこまれるリスクもあります。その場合には余分な組織を部分的に切除し、形を整えて縫合します。

※この記事はMedical DOCにて【「婦人科形成術」は抜糸しない？ 溶ける糸っていつ溶けるの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。