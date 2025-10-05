「裕福な家庭に生まれないと人生オワコンですよね」という時代。どう生きればいい？

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

出発点の格差が結果を左右する

近年、「人生はガチャ」という言葉が若者を中心に広がっています。

生まれた家庭や環境によって人生のスタート地点が大きく異なり、その後の努力で覆すことが難しい現実を表現した言葉です。

本記事では、この比喩が示す社会の変化と、私たちが取りうる姿勢について考えます。

家庭の経済力や教育環境は、人生の初期段階で大きな影響を与えます。

裕福な家庭に生まれれば、質の高い教育や経験に触れる機会が多く、スタート地点から有利になります。

一方、経済的に厳しい家庭では、学習リソースが限られ、選択肢が狭められるのが現実です。

この差は「努力すれば報われる」という物語を揺るがせています。

努力では覆せない壁

もちろん努力は大切ですが、社会の構造的な壁を完全に乗り越えることは容易ではありません。

教育格差、地域格差、さらには人脈や文化資本といった要素が重なり、努力だけでは到達できない領域が存在するのです。

これが「人生ガチャ」という言葉が共感を呼ぶ理由です。

それでもできる「小さな積み重ね」

ただし、ガチャの結果がすべてを決めるわけではありません。

大きな格差を一気に埋めることはできなくても、日々の小さな積み重ねによって、自分の環境を改善していくことは可能です。

語学やデジタルスキルの習得など、低コストで取り組める選択肢も増えています。

「できることを継続する」という姿勢が、自分なりの道を切り開く力となります。

「人生はガチャ」という言葉は、格差が固定化する社会の厳しさを端的に表しています。

しかし、その現実に嘆くだけでは何も変わりません。

大きな不平等を一気に解消することはできなくても、小さな積み重ねで状況を変えていくことは可能です。

他人と比べすぎず、自分のルールで歩みを続ける。

これこそが、現代を生き抜く「ゆるストイック」の実践です。ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。