台風22号発生 沖縄方面直撃、九州も暴風域の可能性 最大瞬間風速50メートルまで発達する見込み 今後の進路と勢力を気象庁データで
台風第22号(ハーロン)
2025年10月05日04時30分発表
05日03時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 小笠原近海
中心位置 北緯25度05分 (25.1度)
東経143度50分 (143.8度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 330 km (180 NM)
南西側 220 km (120 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯24度40分 (24.7度)
東経141度00分 (141.0度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯25度05分 (25.1度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
08日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯25度50分 (25.8度)
東経134度00分 (134.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
■強い勢力に発達
09日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯26度20分 (26.3度)
東経133度10分 (133.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
10日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯26度55分 (26.9度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)
■九州・沖縄の週間天気（画像）