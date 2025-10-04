鍵をバッグから探す時間、何秒かかってる？ 強力ネオジム磁力で2つの鍵を瞬間着脱する便利キーホルダー
バッグの中で鍵を探す時間やバックパックを降ろす手間、僅かな時間ですがちょっとしたストレスになっていませんか？
そんな課題を解決してくれそうな「マグロックカラー」が、machi-yaに登場しました。
強力磁石でピタッと装着・スッと取り外せる機能性キーホルダーとなっており、パンツやバッグのストラップ等に装着すれば荷物を降ろす手間なく秒で鍵にアクセスが可能に。強力磁石で玄関やドアに直接貼り付けられるので収納もスッキリ。家族で色分けして使うといった便利な使い方もできるそう。
おトクな先行セール価格になっていたので、詳しく見ていきましょう。
鍵迷子からの解放-“ワンタッチ装着”で時短
「マグロックカラー」はネオジム磁石の強力なホールド力により鍵や小物を持ち歩ける便利なキーホルダー。使うときは瞬時アクセスできるので、疲れて帰宅した際でも玄関前でガサゴソとバッグ内を探す必要がなくなります。
玄関やドアが磁石対応であれば動画のようにセットしておくのも便利。お出かけ時にサッと必要な鍵だけピックアップでき、収納状態もスッキリ分かりやすくていいですね。
パンツのベルトループやバックのストラップなど、手が届きやすいところにカラビナでサッと装着可能。
最大1kgのホールド力
磁石での固定は落下や紛失が気になりますが、「マグロックカラー」のホールド力は静止状態で片側約1kg。
さすがにペットボトルのような重量とサイズだと歩行時の反動で外れる場合もありますが、鍵などの数十グラム程度のアイテムでは外れる心配も少ないとのこと。
テストでは縄跳びのような極端な揺れでも鍵をしっかりホールドできていたそう。過信は禁物ですが、日常的な移動であれば問題は少ないでしょう。
付け替えも楽しめる3色展開
カラーはナイトブラック・エバーゴールド・プラチナムシルバーの計3色。家族や用途別といった感じで色分けしておくと視覚的にも出し入れがしやすくなりますね。
今回のキャンペーンでは、初代カラーのクールグレーも限定復活。マットな質感が好みであればこれ一択かも。
執筆時点ではカラビナ付きで一般販売予定価格から40％OFFの2,380円（送料・税込）からオーダー可能でしたので、気になった人は商品ページから詳細をチェックしてみてください。
＞＞ネオジムの強力磁力で“瞬間着脱”。 1本で鍵2つをスマートに携帯できる 「マグロックカラー」
