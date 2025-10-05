◇プロ野球ファーム日本選手権 中日 16-3 巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

巨人2軍はファーム日本一を決める試合で、ウエスタン・リーグ王者の中日2軍に完敗。試合後、桑田真澄2軍監督が長野久義選手について言及しました。

長野選手はこの試合、16点ビハインドの9回表の守備から出場。9回裏には先頭打者としてレフトへのヒットを放つとその後打線が活気づき、打者9人の攻撃で3点を返すきっかけとなっていました。

試合後に桑田2軍監督は長野選手の仕事ぶりを「さすがですよね」とたたえました。「本当はいいところで長野さんに託したかったんですが、こういう試合になってしまって長野さんにも申し訳ない」と想定外となった試合展開を悔やみました。

「今年2軍で後輩たちの模範となる色々な指導もしてくれましたし、手本となるような言動をずっとやってくれた。我々監督・コーチ陣もすごく助かりました」と、ベテラン・長野選手の数字には表れないチームへの貢献を称賛した桑田2軍監督。

「そういった思いで最後いいところで1打席と思っていましたが、残念ながら大差での起用になった。それでも素晴らしいプレーでした」とチームを勇気付けた一打を振り返りました。