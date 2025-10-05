女優斉藤由貴（56）が、2日放送のNHK音楽番組「SONGS」（木曜午後10時）に出演。メルカリユーザーであることを明かした。

この日は、1985年（昭60）にデビューし、「スケバン−」の歴代主演を務めた共通点を持つ南野陽子、浅香唯と出演。斉藤は最近ハマっていることを聞かれると「メルカリで小さいものを買うのが大好きです」と明かした。

南野から「何それ」とツッコまれると、斉藤は「フェーブって分かりますか？」と質問。フランスの焼き菓子、ガレット・デ・ロワに入れる2、3センチの陶器の置物のことで、切り分けた時にフェーブが出てきた人には幸運がもたらされると言われている。

司会の大泉洋は「やったことあります！そしたらうちの娘が見事に当たって」とフェーブについての思い出を語ると、斉藤は「かわいい、2センチぐらいの。これが大体1個900円とか1000円とか1500円ぐらいで売ってるんですけど。かわいいのをポチって」と満面の笑みで語った。

また「今舞台中なので、1幕と2幕の15分くらいの休憩の間にポチって。かわいいのいっぱいあるんですよ！」と力説していた。