日本初の博物館と水族館を創設した田中芳男と町田久成の長年の夢。国立博物館、上野動物園の母体はどのように作られたか

東京・上野には、博物館があり、その近くには上野動物園もある。



これは「日本の博物館の父」と呼ばれる田中芳男が、かつてフランスで見て感激したフランス国立自然史博物館のような博物館を目指したことからはじまる。



そんな彼が、どのようにて日本初の博物館を創設したのか。歴史作家・河合敦さん著書の『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』（扶桑社）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

上野で行われた博覧会

明治10年、内務卿・大久保利通は殖産興業を目的に、上野公園を会場にして大規模な博覧会を開くことに決めた。これが第一回内国勧業博覧会である。以後、明治28年まで五回にわたって開かれた。

第一回目は農業、園芸、機械など6分野で8万4000点の物品が陳列された。これまでとは異なり、遙かに規模の大きなイベントであった。102日間の会期中に45万人が参観したと伝えられ、産業や文化の近代化に大きく貢献した。

もちろん、博覧会の準備を担ったのは田中芳男と町田久成であった。本館だけでなく、機械館、農業館、園芸館、美術館、動物館などいくつもパビリオンがつくられ、開会式には天皇皇后両陛下が参列した。

会場の通路はアスファルト舗装され、庭園には大噴水が設置された。田中芳男はこの博覧会で審査官として活躍した。

3年後の第二回内国勧業博覧会でも事務官をつとめ、以後、最後の第五回までずっと博覧会に関わりつづけることになった。このほか、国内の展覧会や博覧会の多くを主導していった。

薩摩屋敷に「博物館」

続いて、芳男の博物館創設事業について語ろう。

文部省博覧会後も1と6のつく日に湯島聖堂で多くの品々が公開されていたが、この展示品はやがて、書籍館とともに内山下町の建物に遷された。

薩摩藩の屋敷があった場所である。芳男の上司・町田久成の出身藩であり、薩摩屋敷の表門には「博物館」と大きな門額が掲げられた。

芳男は、かつて見たフランス国立自然史博物館のような動物園や植物園が付属する巨大な博物館をつくろうと考え、その構想を町田久成とともに内務省に提出した。大久保利通も殖産興業のため博物館は必要だと考えていたので、博物館計画は内務省に認可され、場所は上野戦争で寛永寺の建物の多くが燃えてしまった上野山と決まり、上野公園は内山下町の博物館の所管となった。

明治11年に大久保が暗殺されたことで計画はいったん暗礁に乗り上げたが、その後、農商務省が計画を継承することになり、芳男は農商務省の役人として博物館事業を推進していった。有名なイギリス人建築家・コンドルの設計で本館の建設がはじまり、明治14年1月に竣工した。また博物館の付設として動物園の建設が進んでいった。

そして翌明治15年に上野の博物館が完成、同年3月20日、明治天皇臨席のもと盛大に開館式が執行された。式が終わったあとすぐに博物館と動物園が一般公開された。9月には図書館も移設された。初代館長には町田久成が就任した。

同志が突然僧侶に…

ところが10月、館長になって1年も経たないうちに町田は突然辞職して政府を去った。しかも、驚くべきことに翌年、奈良の東大寺で受戒をうけて僧侶になったのだ。

なぜに急に仏門に入ったのかよくわからないが、田中芳男は長年の同志の行動をどう思ったのだろう。もともと町田は人びとから「一奇人」と呼ばれ、気に入った古い琴を持ち主の芸妓に譲ってほしいと言ったところ、彼女が拒否したので芸妓ごと身請けし、琴だけ手に入れたという逸話が残っているほどだ。

いずれにせよ、町田久成のあと芳男が館長を引き継ぎ、博物館の運営にあたった。

日本で初めての水族館も芳男の業績だった。上野動物園に付設された観魚室（うをのぞき）がそれだ。動物園が開園してから半年後の明治15年（1882）9月20日から一般公開がはじまった。

当初は、コイやイシガメ、オオサンショウウオなど淡水生物が飼育されていたが、すぐに海水魚も展示されるようになった。当時の記録によれば、観魚室は煉瓦造りの建物内に土製の水槽を設置し、屋内を暗くしてガラス窓から魚が泳ぐ様子を楽しむ仕組みだったとある。

夢を実現させた芳男は

町田と二人三脚で若い頃からの夢だった巨大な博物館の建設を実現させた芳男だったが、館長就任から7カ月後、辞職して農商務省からも去った。46歳のときのことだ。

ちなみに上野の博物館は明治19年に宮内省に移管され、明治22年には帝国博物館となった。そして戦後、東京国立博物館や上野動物園となっていくのである。

芳男が大切にしたコンセプトは、わかりやすい展示・解説、人々の生活に役に立つ博物館・博覧会であった。芳男の脳裏には、つねに幼い頃に父から教えられた『三字教』（中国の宋の子供用の儒教テキスト）の教えがあったという。

76歳と79歳のとき、芳男は講演の中で次のように話している。

「私は幼年の時に、専ら親から教わって覚えたのは、『三字教』に出ておることである。親から書き抜いて貰って導かれた中に、最も身に染みましたのは、ちょっと読んでみますが、末のほうに『犬は夜を守り、鶏は晨を司る、苟も学ばざれば、なんぞ人とならん。蚕は糸を吐き、蜂は蜜を醸す、人学ばざれば、物にしかず云々』とありまして、これについて親から訓誡を与えられました。



『人たる者は、世の中に生まれ出たからは、自分相応な仕事をし、世用を済さなければならぬ』と懇々と教えられました。それで、自分もこの至極な道理を深く深く感得しまして、これが把柄となって、田中芳男の一生涯の精神となりました」、「私はこれを以て親から導かれて、私の一生の精神となったのであります」、「農商務省におるにも、博覧会の審査官になるにも、伊勢の農業館に従事するにも、矢張りこの精神を失わずにやっておりました」（前掲書）

さて、政府の役人を辞した芳男だが、それからもさまざまな博覧会に関わったり、農林水産関係の多くの団体の役員や幹事となったり、日本の産業の発展に貢献した。

これを感謝する意味で、芳男が76歳の大正2年（1913）、大日本農会、大日本山林会、大日本水産会が主催して「田中芳男君七六展覧会」が開催され、来賓の前で芳男は自分の生涯を語った。

本人もさぞかし嬉しかったことだろう。そして78歳のとき、芳男はこれまでの功績をたたえられ、国家から男爵を授けられ、翌大正5年（1916）に東京本郷の自宅で生涯を閉じたのである。79歳であった。

河合敦

歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』（扶桑社）、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』（徳間書店）、『１話３分７日でシン常識人 オモシロ日本史』（JTBパブリッシング）など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』（新泉社）を2017年に上梓。