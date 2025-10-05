伝統衣装ケバヤを着て楽しむ観光客の中国人女性（左）ら＝2025年7月、マレーシア・マラッカ（共同）

マレーシア南部の世界遺産都市マラッカで、伝統衣装「ケバヤ」が外国人観光客に人気だ。歴史的建造物が並ぶ町を赤や青などの色鮮やかな衣装を身にまとって歩く楽しみ方が受け、衣装を貸し出す店が少しずつ増えてきた。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）

マラッカの目抜き通り。土産物屋の前で、ケバヤを着た2人の女性が和傘のような風情のある傘を差し、友人のカメラに向かってポーズを取っていた。スタイリストが手がけた化粧や髪形で、2人は満足そうににっこり。シャッターを切る友人の手が止まらない。

ケバヤはマレーシアやインドネシアなど東アジアの一部の国々で女性が着る服。薄手の生地に花やチョウなどの刺しゅうを施した前開きの上着で細身のスカートと着用することが多い。シンガポール航空の女性客室乗務員の制服にも採用されている。マレーシアやシンガポールなど5カ国の共同申請で2024年、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。

マラッカでケバヤの店を経営するリンディさんは、かつて勤めていたレストランで着たところ客に好評だったことから、ケバヤを貸し出す店を開業。ビジネスが軌道に乗り、2年前に店を拡張させた。店内でスタイリストによる化粧やヘアセットができ、写真撮影用のスタジオも備えている。多い日では50人ほどの観光客が中国やシンガポールから訪れるという。

リンディさんによると、2年前に三つだったレンタル店は10軒以上に。「無形文化遺産への登録を機にケバヤの人気が高まった」と感じており「競争が激しくなった」と気が気でない様子。ケバヤ姿で歩いていた観光客の中国人女性は「とてもすてきなので着てみたかった」と満足げに話した。

伝統衣装ケバヤを楽しむ観光客＝2025年7月、マレーシア・マラッカ（共同）

マレーシア・マラッカ、クアラルンプール

貸し出し用の伝統衣装ケバヤ＝2025年7月、マレーシア・マラッカ（共同）