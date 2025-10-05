モデルで女優の新川優愛（31）が4日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後4時30分＝関西地区）に出演。2019年に結婚した夫の“計画的”な交際について語った。

新川は2019年、9歳年上のロケバス運転手の男性と結婚。2023年5月に第1子の誕生を報告している。

ナインティナイン岡村隆史（55）とNON STYLE石田明（45）は、新川のお相手がロケバス運転手であることに、「運転手さんとしゃべることなんて…普通のバラエティーではあんまりない」と不思議がる。しかし新川によると、雑誌撮影のロケバスでは、運転手も撮影に同行して日傘を差すなどモデルのケアをするために接点があったという。

新川が最初に夫に出会ったのは18、19歳の頃で、その当時は特に印象には残らなかった。しかし「non−no」のモデルとなってからロケに同行することが増え、「そこからステキな人だなと思って。人とのかかわり方がとてもステキな方なんですよね。明るいし、ユーモアもあるし。付き合えたらいいな、じゃないですけど、仲良くなれたらいいなと思ったのが最初でしたね」と振り返った。

当初はあいさつをかわすぐらいで話をほとんどした事がなかったため、共通の知人であるメーク担当のスタッフの携帯電話を借りて連絡。「『忘れ物をしてしまったから、私の携帯の番号に連絡をしてくれませんか』っていうのを、携帯をお借りして送信させてもらって。（夫から）ショートメッセージを頂いて、そこから直接やりとりできるように…」と連絡先を入手した。

ただ、実際には新川は何も忘れ物をしておらず、完全に連絡先を得るための口実だった。

「ご本人には、ウソっていうのは伝えたかったんですよ。ウソをついてまでも連絡が取りたかったっていうのを察してもらいたかったので、それは早めに伝えました」

新川のウソを知った夫は、「そうなんだ。何かなくしたわけじゃなくて良かった」と受け止めたそうで、岡村は「そこか…。そういう風に（良かったと）取れるか取られへんか、っていうね。まず心配、良かったって言える人やったっていうのが良かったですよね」と、夫の善良な反応に感心。

一方、新川の“計画性”に、石田は「これ、新川さんやからギリセーフ。人によったら、まあまあ怖い話ですよね」とツッコんで笑いを誘った。

この時、夫はまだ新川の好意に気付かず、新川が「結婚していますか？」と尋ねたことで、ようやく察したとのこと。この会話もショートメールでやりとりしており、新川が「（恋人の有無のやりとりが携帯に）残る、っていうのがあったのかも」と打ち明けると、石田が「証拠を残しにいった！」と笑っていた。