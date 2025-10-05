韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の直属の諮問機関として設置された大衆文化交流委員会の共同委員長に就任した、歌手兼JYPエンターテインメント総括プロデューサーのパク・ジニョン（J.Y.Park、JYP＝53）が「世界最高水準のK−POP公演会場の建設と、世界レベルのグローバルフェスティバルを定例化する」ことを明言した。

大臣待遇の役職に就いたJYPは1日、ソウル郊外で開かれた発足式で公言した。同式典で李在明大統領は「お金は出すけれど、口は出さない」と話し、JYPの構想をバックアップする姿勢を示した。

同式典には、ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」がオープニング舞台に立ち、ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」がエンディングを飾り、それぞれヒット曲2曲を披露した。

JYPは、委員会の運営方針として「世界最大水準の公演場建設と国際フェスティバル開催、グローバルフラッグシップストア開設、知識財産権保護と現場支援体系確立」などを提示した。

また「既存のエンタメ産業は、消費者が必要に応じて音楽、映画、フードなどを消費したとすれば、今後韓国は消費者が主体的な活動でアーティスト、ブランドとパートナーになる『エンターファンダム』産業の中心地に飛躍しなければならない。27年12月から韓国で『ファノミノン(ファンFAN＋現象Phenomenon』と名付けたグローバル授賞式、フェスティバルを開き、その年のファンに最も多く愛されたアーティスト、コンテンツ、ブランドなどを授賞する。28年からは全世界の主要都市を巡回する夏の野外フェスティバルに拡張する。コーチェラを超える新しい祭りを企画することが目標」と強調した。

同式典では、JYPとともに韓国エンターテインメントの四天王と呼ばれるHYBE、SMエンターテインメント、YGエンターテインメントの代表と各分野専門家26人が、大衆文化交流委員会委員に委託された。共同委員長はPark氏と、所管するチェ・フィヨン文化体育観光相。同委員会は大衆音楽、ゲーム、ウェブトゥーン、アニメ、映画、映像、ライフスタイル、投資、政策など7分科で構成される。