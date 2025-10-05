「日本の博物館の父」と呼ばれる田中芳男が製作した、日本初の昆虫標本。幼い頃に飯田で育まれた勉学への知的好奇心

さまざまな文化財が収集保管、展示されている東京・上野にある東京国立博物館や国立博物館、そして上野動物園。



その前身にあたる博物局で、それらの設立に貢献したのが、「日本の博物館の父」と呼ばれる田中芳男だ。



飯田城下に旗本の侍医の子として生まれ、その後幕府に命じられたことから、日本で初めて西洋式の昆虫標本を作製した人物。苦難の末に完成させた標本をパリ万博に展示し、このときにパリで目にした博物館に感激する。そして明治になって、現在の東京国立博物館などの創設に貢献した。





田中芳男の数奇な人生

歴史作家・河合敦さん著書『侍は「幕末・明治」をどう生きたのか』（扶桑社）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

子供の頃、虫取りに興じた方も少なくないだろう。私も標本キットを購入し、夏休みの自由研究で昆虫標本をつくった経験がある。日本で初めて西洋式の昆虫標本が作成されたのは江戸時代のことである。つくったのは幕臣の田中芳男という人物だった。

芳男は明治になると新政府に仕え、「日本の博物館の父」と呼ばれるようになった。いったいなぜ彼は昆虫標本をつくることになり、その後は博物館に関わるようになったのか、その数奇な人生を紹介していこう。

飯田で生まれ植物が身近に

田中芳男は、もともと幕府の家臣ではなかった。天保9年（1839）に田中隆三の三男として飯田城下（長野県飯田市）の千村陣屋（千村役所）で生まれている。飯田（二万石の外様大名の城地）は交通の要衝で信州の小京都といわれ、信濃国の文化・経済の中心地でもあった。

千村陣屋というのは、幕府の旗本（同時に尾張藩の家臣でもある）・千村平右衛門が下伊那地方の榑木（くれき）山（幕府の直轄林）を管理し、周辺の村々から年貢を徴収するために置いた役所のことである。

隆三は、そんな千村陣屋の漢方医として仕えていた。芳男も幼い頃からそんな父と共に野山で多くの植物を採取し、製薬にたずさわっていた。おのずと本草学（今の薬学、博物学）に関心を抱くようになり、自宅の蔵書や近くの市岡家（同じく千村陣屋に勤める知識人）の蔵書などを片っ端から読破し、高度な知識を蓄えていった。

芳男には文輔という兄がいたが、若くして病死したため、17歳で家督を相続することになった。ただ、19歳の安政3年（1856）、父の勧めもあって大都市・名古屋にのぼり、尾張藩の儒者・塚田某から漢学を学び、翌年からは伊藤圭介に師事して蘭学や本草学を習いはじめた。

じつは隆三も長崎に遊学した経験があり、知的好奇心の強い芳男にも、高度な学問を学ばせてやりたいと考えたのかもしれない。

師・伊藤圭介とは？

芳男の師・伊藤圭介は、長崎でドイツ人医師・シーボルトから直接教えを受けた門人の一人である。のちにシーボルトから西洋の顕微鏡や『ターヘル・アナトミア』（ドイツ人医師クルムス著のオランダ語版解剖学書）など、貴重な品々を贈られているので、お気に入りの弟子だったのだろう。

圭介は師から譲り受けたツンベルク著『日本植物誌』を独力で翻訳・出版しており、すでに洋学者としてその名を知られていた。若い頃に著した『泰西本草名疏（たいせいほんぞうめいそ）』では、「花粉」、「おしべ」、「めしべ」といった言葉を初めて使用している。

きっと芳男にとって、名古屋の遊学時代は充実した日々であったろう。ただ、いつまでも名古屋にいるわけにはいかず、万延元年（1860）に故郷の飯田へ戻った。

以後は父の家業を手伝いながら、西洋の原書や翻訳書を学びつつ、自作の辞書『音訳彙纂（おんやくいさん）』をつくったり、ガルバニー式越列幾機（電流を用いた医療機器）を製作したり、電気を用いて金銀のメッキをおこなう実験をしたりしていた。大好きな学問や実験はやめられなかったようだ。

そんな田舎暮らしの芳男のもとに、その人生を大きく変える話が舞い込んできた。「一緒に江戸へ行かないか」という誘いが、師の伊藤圭介からかかったのである。文久元年（1861）のことであった。

河合敦

歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』（扶桑社）、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』（徳間書店）、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』（JTBパブリッシング）など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』（新泉社）を2017年に上梓。