「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁四谷署に逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。現場は新宿2丁目のビル入り口付近だったことも、関係者への取材でわかった。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

草間容疑者は午後7時40分過ぎに1度、四谷署を出たが、同9時40分過ぎに再び同署に戻った。そして同10時過ぎ、再び車で移動した。留置先に移送されたとみられる。

所属のSTARTO ENTERTAINMENTは同11時過ぎ、公式サイトで謝罪し、「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と同容疑者の活動休止を発表した。グループの活動は継続する。関係者によると、草間容疑者の逮捕はメンバーに仕事の合間に伝えられた。それぞれが重く受け止めているという。

Aぇ！groupは19年2月に男性6人（現在は5人）で結成し、昨年5月にCDデビュー。草間容疑者は日本テレビ系「ザ!鉄腕!DASH!!」にレギュラー出演しており、同局は「明日につきましては適切に対応すべく作業を進めています」とコメント。同容疑者は今日5日に出演予定だったが、この日夜までに番組表が変更された。関係者によれば、5日は12日放送予定の内容に差し替えるという。

また、グループ初のレギュラー冠番組、フジテレビ系「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（日曜深夜1時25分）が3日の特番でスタートしたばかり。フジテレビはティーバーなどでの配信を中止するとともに、今後の放送については「対応検討中」とした。来年1月9日には、Aぇ！groupの5人全員が主要キャストで出演する映画「おそ松さん」が公開予定。漫画「おそ松くん」を実写化したもので、草間容疑者は松野家6つ子の五男、十四松を演じることになっている。