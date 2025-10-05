ＳＫＥ４８は今年３月に発売された３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」でそれまでの１８人選抜から１２人選抜に変更。選抜メンバーの顔ぶれも大きく変わりメンバー、ファンの間には衝撃が走った。所属事務所はなぜドラスティックな変更を行ったのか。齊藤哲也第１マネジメント事業部部長補佐（６１）にその狙いを聞いた。

【ＳＫＥ４８・１７周年記念インタビュー（３）】

――３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」（３月１２日発売）では１８人選抜から１２人編成となった。これはどういう理由から？

齊藤 ＳＫＥ４８は２０１９年の２５ｔｈシングル「ＦＲＵＳＴＲＡＴＩＯＮ」から継続して１８人選抜でした（２７ｔｈシングル「恋落ちフラグ」は全員歌唱）。選抜メンバーはこれまでも握手会の人気などの数字だけで決めているわけではなく総合的な判断の上で候補者を選んでいたのですが、いつの間にかファンやメンバーの間でも数字が中心になって選ばれているという見え方になっていたのかもしれません。しかし売り上げ上位のメンバーたちで選抜を構成するとなってしまったらある程度の顔ぶれが決まってきてしまう。レーベル担当時その点をマネジメント側に進言していました。２０２８年の２０周年に向けてＳＫＥ４８をどうやって生まれ変わらせようとか、新しいきっかけをどうやって作ろうかということも大事です。全５４名・５４通りの色を、選抜はより濃い色にすることでそれぞれの顔が見えるようにしたい、若手をフックアップしたい。やはり３年後を見据えて「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」の選抜メンバーを考える必要がありました。それも大胆に再編成することで社外的には媒体関係者への意思表明、社内的にはスタッフやメンバーに対しても約束されたものではなく、今後もシングル曲ごとに変化することを伝えたいと思い１２人選抜という考え方に至りました。

――選抜メンバーは握手会で人気のあるメンバーが選ばれるとファンもメンバーも思っていたのが、ガラッと変わった

齊藤 テーマは先輩と後輩の融合です。３年後の２０周年を迎えるコンサートはアリーナ、ドームクラスの大きな会場で行いたいと思いますし、そのためには若手の１１期、１２期、１３期生の成長は不可欠と考えて決めました。今後も２０周年に向けて、様々な仕掛けを考えていますが、シングル曲ごとにアプローチを変えることで賛否あれどその隙間から新しいファンを獲得できる可能性もある、そのためにも「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」のタイミングで挑戦したいと思いましたし、若手を育成するためにも顔を覚えてもらえるような環境を作りたいということもありました。特典会の会場でファンの方々にも伝えてきたのですが、１２人選抜を固定するつもりはなく新曲「Ｋａｒｍａ」（９月２４日発売）では１６人選抜にしていますし、今後も選抜の人数はシングル曲のテーマや時々の状況を踏まえて判断していきたいと考えています。

――ＳＫＥ４８はＡＫＢ４８選抜総選挙があった時代からメンバーを選抜に押し上げようとファンがＣＤを買って応援するカルチャーがあった。しかし「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」で握手会での人気が選抜入りに直結しなくなったことでＳＫＥ４８に対するファンの人たちの熱が失われたのでは？ 「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」のＣＤ売り上げも前作、前々作に比べて減少した

齊藤 選抜メンバーの人数減やメンバーの卒業が重なることもあり（ＣＤ売り上げが減るのは）想定はしていました。

――ＣＤ売り上げが減ってＳＫＥ４８的には大丈夫なんですか？

齊藤 仮にＣＤ売り上げの側面で前年度対比減であっても、ＳＫＥ４８はその他様々な事業領域において活動をしており、本当にありがたいことですが、地元に多くの関係媒体、スポンサーなど協力していただける環境があり、１７周年を迎えるグループの歴史もあってテレビ、ラジオのレギュラー番組もあります。企業の皆様との信頼関係も培ってきました。いろいろとお声がけをいただけるのは歴史のある強みだと思います。ご安心ください。だからこそ改めてお伝えしたいのですが、２０周年に向けて名古屋から全国へ、そして東京からも発信できるようなグループになれるよう努めていきます。そのためにも今後さらにＳＮＳ戦略がすごく大事になってくると思っています。

――ファンの倏さ瓩鮗茲衞瓩垢海箸呂任ますか？

齊藤 それはぜひ１０月１１日、１２日に「Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館 フォレストホール」で行われる１７周年コンサート（チケットは２日間とも完売・配信が決定）をご覧いただきたいです。もしも「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」で離れてしまったというファンの方がいたとしてもＳＫＥ４８が進化し続けていることを、また未来を期待していただけるような内容をお見せしたいと思っています。私も担当１５年目となり、現場でもファンの方から様々なご意見を頂戴しております。私としてはやはり２０周年に向けた中で、最後の答え合わせでファンの皆さんに笑顔になっていただけることを目指してグループ一同強い決意で頑張りたいと思います。ぜひ１７周年コンサートにご期待ください。