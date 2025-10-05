「絶対に人間の言葉を理解してるよね…？」そんなふうに信じてしまいそうになる猫ちゃんの様子が、SNSで大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4.2万回以上も再生され、「かわいすぎる」「飼い主さんは褒めるのがお上手」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫に『にゃう』と飼い主さんが話しかけると…】

人間の言葉を理解してる？

TikTokアカウント「こてつのいるくらし」に登場したのは、猫の「ちい」ちゃんと「こてつ」ちゃん。飼い主さんいわく、ちいくんは返事ができる賢い猫ちゃんなのだとか。

ある日、2人仲良く飼い主さんの周りでくつろいでいたちいくん・こてつちゃん。そこで飼い主さんは、ちいくんに「にゃう」と話しかけてみることにしたそうです。

飼い主さんが話しかけた次の瞬間、なんとちいくんは「にゃ～う～」とお返事をしてくれたのだとか。そんなお返事できる賢いちいくんが可愛くて、飼い主さんはいっぱい撫でてあげたといいます。

もう一度確かめてみると…

ちいくんがお返事してくれる姿が見たくて、飼い主さんはもう一度話しかけてみることに。すると、またまた「にゃう～」と可愛らしいお返事をしてくれたそうです。

飼い主さんが話しかける度に、ちゃんとお返事をするちいくん。本当に人間の言葉を理解しているのかもしれませんね。ちなみに、こてつちゃんは横でくつろいだままで、特に返事をしてくれることはないそうです。そんなこてつちゃんも可愛らしくてたまりません。

返事できる私、偉いにゃ？

飼い主さんにいっぱい褒められて嬉しいのか、「にゃうって言えて偉いね」と飼い主さんに言われると、ちいくんは3度目の「にゃう」をプレゼントしてくれたそう。そんなちいくんを見て、飼い主さんも心を鷲掴みにされたそうです。人間の言葉を理解する賢いちいくんなのでした。

投稿は、TikTokにて2400件を超える高評価を集めることに。ちいくんの今後のさらなる成長がますます楽しみです。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「ちゃんとニャーウーなの可愛い」「普通のニャーじゃなくて、にゃーうーってちゃんと言ってるのねー」「主さんがウケまくってるのが爆笑」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「こてつのいるくらし」では、ちいくん・こてつちゃんをはじめとする猫ちゃんたちの可愛らしくて癒やされる日常の姿が投稿されています。

ちいくん、こてつちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「こてつのいるくらし」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。