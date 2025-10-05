え！ めっっっちゃ可愛い（泣）【ファミマ】集めたくなる「限定コラボグッズ」って？

「PEANUTSコミック」誕生75周年を記念し【ファミリーマート】にはスヌーピーの限定アイテムが登場中！ ここでしか手に入らない特別デザインなので、コレクター心をくすぐられそうです。今回は、オリジナル商品に加えて、嬉しい購入特典もあわせてご紹介します。

どの角度から見ても癒される「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」

コミック風デザインのスヌーピーが印象的なマグカップ。側面から眺めているだけで楽しくなりそう。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「カップがやや大きめ」のサイズなので、ドリンクだけでなくスープやシリアル用としても重宝しそう。マグだけでも欲しくなる存在感です。

蓋部分までぬかりなし！ ゼリーとのセットにも注目

白桃ゼリーのふたに貼られたスヌーピーデザインも可愛い。ゼリー単体ではなく、マグとのセットだからこそ成立するこの特別感！ 甘くみずみずしい白桃ゼリーは、残暑が厳しくても美味しく食べられそうです。

6種類すべて集めたくなる「A4クリアファイル」

注目すべきは限定商品だけではありません。レポーターHaruさんによると「期間中対象商品を2個購入するごとに、限定のオリジナルグッズがもらえる」のだとか！ 第一弾として登場した「A4クリアファイル」は全6種。

ステッカーにも特別感たっぷり！ 細部まで見逃せない可愛さ

第二弾の「台紙付きダイカットステッカー」は全5種。ファミチキパッケージやコラボ商品をモチーフにした、ファミマならではの遊び心あふれるデザインが魅力です。写真のように台紙とセットのため、並べて飾るだけでも気分が上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里