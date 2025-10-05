『べらぼう』第38回 “蔦重”横浜流星、ケンカ別れした“政演”古川雄大と再会
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第38回「地本問屋仲間事之始」が5日の今夜放送される。
【写真】寝込むきよ（藤間爽子）を介抱する歌麿（染谷将太）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第38回「地本問屋仲間事之始」あらすじ】
蔦重は、歌麿（染谷将太）のもとを訪ねると、体調を崩し寝込むきよ（藤間爽子）の姿があった…。そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介）のはからいで、口論の末、ケンカ別れした京伝こと政演（古川雄大）と再会する。
一方、定信（井上祐貴）は平蔵（中村隼人）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
