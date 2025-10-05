仕事終わりにディズニーを満喫する乃木坂46・川崎桜　※「川崎桜」インスタグラム

　乃木坂46の川崎桜が3日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告し、可憐な姿が話題を呼んでいる。

　投稿では「お仕事終わりにハロウィンディズニー　新作のカチューシャが全部可愛すぎたよ」とコメント。チェック柄のカチューシャをつけ、夜のパークをバックに微笑むショットを公開した。ストーリーズでは「お仕事終わりに弾丸ディズニー行ってきたあ」ともつづっている。

　ファンからは「カチューシャさくたん可愛すぎ」「彼女感強すぎる…！」「これはどう考えても彼女」「キャラクターより可愛いって反則」といった声が相次いでいる。

※川崎桜の崎は正式には「たつさき」

