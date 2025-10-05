女優の木村文乃が、顔の印象をガラリと変えた。

マネージャーによるインスタグラムが４日に更新され「日本メガネドレッサー賞を受賞いたしました。ありがとうございました！」と報告。木村は１日に都内で行われた「第３８回日本メガネベストドレッサー賞２０２５」授賞式に出席。芸能界部門で受賞した。

木村は大きな丸いフレームの黒縁メガネを着用。木村といえば、７月期のフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」でチワワ先生こと小川愛実役も眼鏡だったが、フォロワーは「チワワ先生とはまた違う雰囲気」とクールな雰囲気にびっくり。

ネット上でも「えぇ？？チワワ先生？」「同じメガネでもチワワ先生とは全く雰囲気違う木村文乃さんすごすぎんか」「文乃さんこのメガネでこの髪型だとかっこいいなぁ…チワワ先生のときの印象とはまるで違ってる」「すごいな、『木村文乃がメガネかけてる』ってのは一緒なのに全然チワワ先生じゃない、女優さんってすごいな」「白のセットアップにオールバック+メガネのハンサムスタイル。メガネかけてても、美人で」「チワワ先生っていうよりはもう木村文乃さんのオーラで。さすが役者さんって思う」「チワワ先生の時とまた少し違ったメガネ姿」「女優さんって、というか木村文乃さんって本当に凄（すご）いですね。メガネをかけていらっしゃるのに、チワワ先生とは全く別人の精悍さ。キリリとした眼差しに惚れ惚れ」などの声が寄せられた。