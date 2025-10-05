元日本代表の柏木陽介氏（37）が4日までに更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。若手時代に犯した衝撃の失敗談を初告白した。

YouTubeチャンネルではDAZNで配信されている「内田篤人のFOOTBALL TIME」のショート動画に編集されたものが投稿された。

番組で柏木氏は「初めて話そうかなと思って…」と切り出し、過去の失敗談について語り始めた。

柏木氏は19歳の時に日本代表強化合宿でオシムジャパンの候補に初選出、U―20W杯では10番を背負い主力として活躍。さらに北京五輪アジア予選メンバーに選ばれて、予選突破に貢献した。

その年のオフに20歳の誕生日を迎えた。1カ月のオフ内、東京に2週間滞在していたという。「東京が楽しすぎて…東京を覚えました」と回想。その結果、体脂肪計測でまさかの23％という数字を叩き出していたと明かした。

「やばいな…」と思いながらも、08年のシーズンに向けてキャンプイン。体も動くことも確認して、調子も良かったものの、ある時に体が重さに耐えることが出来ずアキレス腱痛を発症。「2〜3カ月サッカーが出来なくなってしまって、そのまま北京五輪の代表選考で落選した」と告白した。

このエピソードにゲスト出演していた安田理大氏も「それはだいぶ失敗したな…」とちょっと引いた表情を見せた。内田篤人氏も「そういうブラジル人とかいるよね…」と苦笑いした。