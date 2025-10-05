パ・リーグは4日、各地で2試合が行われました。

2位日本ハムは敵地・ZOZOマリンスタジアムでシーズン最終戦を迎えました。先発マウンドには15勝を狙う伊藤大海投手が中5日であがるも、4回に犠牲フライで失点。8回まで1人で投げ抜くも、この回では1アウトからロッテのルーキー・西川史礁選手から内野安打を浴び出塁を許します。続く打者を打ち取り2アウトまで追い込むも、郄部瑛斗選手のタイムリー3塁打と暴投でさらに失点を重ねました。援護したい日本ハム打線でしたが、種市篤暉投手から始まるロッテ投手陣の前に、好機を生かせず。完封負けを喫しました。

5位西武は敵地・楽天モバイルパークでシーズン最終戦。3回にはルーキー・渡部聖弥選手の打球にエラーが絡み、先制に成功します。しかしその裏、楽天・ボイト選手のタイムリーなどで即座に逆転を許しました。8回には再び躍動を見せた渡部選手のソロHRで同点に追いつくも、直後に楽天のルーキー・宗山塁選手も躍動。好機でしっかりと犠牲フライを決め、再び勝ち越した楽天が勝利しました。

セ・リーグは4日に全日程が終了する中、パ・リーグも5日に全日程が終了。ロッテ対ソフトバンク、楽天対オリックスの試合がいずれも14時開始で行われます。

▽4日のパ・リーグ結果

◆ロッテ 3-0 日本ハム

勝利投手【ロッテ】種市篤暉(9勝8敗)

敗戦投手【日本ハム】伊藤大海(14勝8敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝4敗12S)

◆楽天 3-2 西武勝利投手【楽天】古謝樹(7勝7敗)敗戦投手【西武】郄橋光成(8勝9敗)セーブ【楽天】藤平尚真(2勝2敗12S)本塁打【西武】渡部聖弥12号