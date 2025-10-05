◇第79回国民スポーツ大会 陸上競技(3日〜7日、滋賀・平和堂HATOスタジアム)

少年女子800m決勝が4日に行われ、日本記録保持者の久保凛選手(大阪/東大阪大敬愛高校)が2分01秒72の大会記録で連覇達成。レース後には、「今季はうまくいけるかなっていう不安もあった」と思いを語りました。

序盤から独走態勢。「今回が今季最後の800mってことで自己ベストを出して終わるってことを頭に入れてやってきて、1周目からハイペースで挑戦しようと思った」と自らが昨年記録した大会記録を上回る2分01秒72で大会連覇。それでも、「2周目のところで課題があったり、ラスト100mでいけるかもって思って力んでしまったり、そういう課題があったので来シーズンにつなげたい」とレースを振り返りました。

9月には東京開催となった世界選手権に初出場。大きな声援が送られ、「世界選手権からずっと応援していただいて、すごい幸せな気持ちで走らせていただいたので、感謝の気持ちでいっぱい」と笑顔をみせました。

高校2年生の昨季は、飛躍の1年。日本人で初の2分切りとなる1分59秒93をマークするなど、国内の大会で大学生や実業団選手にも負けず。成長止まらぬ17歳は、今季も今年7月の日本選手権で1分59秒52の日本新記録をマークし、連覇達成。世界の舞台も経験しました。

そんな久保選手は、「前のシーズンが大きく成長できたと思っていて、その中で今季はうまくいけるかなっていう不安もあった」と胸中を吐露。続けて、「うまくいかないこともありましたけれど、どんどん成長できて日本記録も更新することができて、世界選手権も出場ができて、すごい成長できたシーズンだった」と今季を振り返りました。