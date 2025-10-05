足立梨花、「1円単位で全て折半」夫・TATSUとの買い物ルールにスタジオ騒然
俳優の足立梨花が、5日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演し、夫との買い物ルールを明かしてスタジオを騒然とさせる。
【番組カット】まさかのロケで遭遇！吉本新喜劇座員夫妻
なるみ、黒田有（メッセンジャー）、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、ゲストとトークバトルを繰り広げる特別番組。先週に続き2週目となる今回は、ナジャ・グランディーバ、足立、伊藤俊介（オズワルド）が登場する。
お笑いコンビ・アキナが難波からリポートする「うちの無駄遣い調査」。街で出会った夫婦に“最近の無駄遣い”を直撃し、クレジットカード明細やスマホ決済の履歴からお財布事情をのぞき見する、という企画。「コンビニで頻繁（ひんぱん）に2120円を使う夫」「趣味の鉄道模型に100万円以上つぎ込んだ夫」に妻のもんくが…たまたま出会った3児のパパ芸人や森田まりこ＆清水啓之夫妻の衝撃無駄遣いも発覚する。
スタジオでは、2023年に手話パフォーマーのTATSUと結婚した足立が「1円単位で全て折半」という家庭の買い物ルールを明かす。足立がまとめて会計し、TATSUがレシートをチェックして自分の分を足立に支払うシステムに、メンバーは騒然となる。欠席裁判の如く、TATSUへのもんくが爆発する。
「女性が男性の無駄遣いを言うみたいなVTRになってないか？」と怒りをあらわにする黒田。黒田のために通販で購入したスニーカーに関する妻の無駄使い話を披露し、スタジオに爆笑を起こす。
