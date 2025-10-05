

2012年元日の天皇杯決勝で勝利したFC東京時代の今野（中央、写真：アフロスポーツ）

【写真あり】セリエA移籍断念から21年、42歳で現役を続ける今野は今どうなっているのか

2010年の南アフリカ大会、14年のブラジル大会と2度のワールドカップ（W杯）に出場し、日本代表93試合出場4ゴールという目覚ましい実績を誇る今野泰幸（南葛SC、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム・肩書）。しかしながら、彼は海外でのプレー経験はない。

01年に加入したコンサドーレ札幌を皮切りに、FC東京、ガンバ大阪、ジュビロ磐田、現在の南葛SCと、25年にわたる選手キャリアのすべてを国内で過ごしてきた。同じ04年アテネオリンピック（五輪）世代の松井大輔（Fリーグ理事長）、大久保嘉人らが欧州挑戦に踏み切る傍らで、彼は海を渡る決断を下さなかった。

【インタビュー前編】｢5部相当｣のクラブで悪戦苦闘､それでもサッカー元日本代表･今野泰幸が42歳の今も現役を続ける理由

【インタビュー中編】"史上最強"のザックジャパンはなぜ惨敗したのか？ 元日本代表･今野泰幸が明かす｢俺たちのサッカー｣の内実

なぜイタリア行きを固辞したのか

「アテネ五輪が終わった後、海外移籍の話はありました」

実際にオファーを受けたのは、イタリア・セリエAのクラブ。当時のセリエAは、中田英寿や柳沢敦（鹿島アントラーズトップコーチ）、中村俊輔（横浜FCコーチ）がプレーしていた時代。日本代表に定着していない若手が挑戦するにはハードルが高かった。

「僕もめちゃくちゃ真剣に考えました。東北高校の先生とか親にも意見を聞いてみたけど、『自分で決めろ』とみんな口をそろえる。そういう中で自分自身は正直、怖かった（苦笑）。アテネ五輪ではレギュラーだったかもしれないけど、自分が当時世界最高峰だったセリエAに行けるのかと考えたら、怖さが勝ってしまった。結局は一歩を踏み出せず、日本にとどまることを選びました」

彼が言うように、00年代の海外移籍はほんの一握りの精鋭だけに許されるものだった。06年ドイツW杯の日本代表メンバー23人を見ても、海外クラブ所属はわずか6人。一方で、直近の22年カタールW杯は26人のうち国内組は7人で、長友佑都（FC東京）、権田修一、酒井宏樹（オークランドFC）の3人は欧州からの出戻り組だった。この状況を見てもわかるように、19年前は海外移籍のハードルが今よりも高かったのだ。

しかし、今野がイタリア行きを固辞した後から欧州行きの流れが急激に加速し始めたのもまた事実である。

08年1月にドイツ・ヴォルフスブルクに入団した長谷部誠（フランクフルトU-21コーチ）、オランダ・VVVフェンロに移籍した本田圭佑は、まだ日本代表に定着していなかった。10年夏にドイツのボルシア・ドルトムントに加入し、大ブレークした香川真司（セレッソ大阪）も、その時点では「有望な若手」にすぎなかった。

こうした面々の活躍によって、日本人選手の青田買いが一気に進み、現在のような大量移籍時代が到来したという見方もできる。今野は少しタイミングが早かったのかもしれない。

「圭佑がオランダのフェンロやロシアのCSKAモスクワで自分の道を切り開いていく姿を目の当たりにして、うらやましいなと思ったし、自分も思い切ってチャレンジしていたらもっとスーパースターになっていたかもしれないという思いはあります」

今野と同じく対人に強いボランチ・佐野海舟（マインツ）を見ても、ドイツで存在感を増している。直近9月20日のアウクスブルク戦での1ゴール1アシストに象徴されるとおり、日に日にすごみを増している印象もある。

「彼は能力が高いし、うまいし、環境にスムーズに適応している。僕も厳しい環境に身を置いて、いろんな人から吸収して、成長していくタイプ。だから、佐野のように海外に行っていたら、めちゃくちゃ成長できていたかもしれない。だけど、やっぱり怖かったかな……」

香川真司との間に感じた共通点



現在は関東リーグ1部の南葛SCでプレーする（写真：©南葛SC）

その慎重さは東北人というバックグラウンドによるところも大きいだろう。「本来の自分は壁を作るタイプ」だと今野は分析する。

「どの環境に行っても、僕は『この選手はどういう人なのか』をまず見ちゃうタイプ。南アやブラジルW杯の頃は圭佑とか真司、ウッチー（内田篤人）、岡ちゃん（岡崎慎司＝バサラマインツ監督）のほうからガンガン来て、いじってくれた。みんな『コンちゃんは後輩にいじられすぎてる』と思っていたかもしれないけど、僕にとってはそれが心地よかった。ストレートに本音を言い合える関係性がよかったし、プレーしていてすごく楽しかった」

このうち、香川に関しては、同じ東北にいたことがあるためか、性格的に似ていると今野は感じていたという。「真司は『絶対似てない、やめてよ』って言うかもしれない」と苦笑するが、サッカーと真正面から向き合って、真剣に考えてプレーする姿、悩んで成長するところも相通じている。

その香川が10年以上も欧州で戦い抜き、ドルトムント、マンチェスター・ユナイテッドでタイトルを獲得。代表でも、18年ロシアW杯で背番号10としての才能を見事に開花させたことは、今野にとっての発見であり、刺激だったようだ。

海外を選ばなかった今野自身はロシアW杯の前年まで代表に名を連ねながら、3度目の大舞台には手が届かなかった。「今野も欧州でハイレベルな経験を積み重ねていたら、代表キャリアも違ったものになっていたかもしれない」という声も少なくなかった。

「でも僕はJリーグでもいい経験ができたし、後悔はありません。地元・仙台で少年のときに僕と絡んだ同級生から見たら、信じられないほど成功したと思っているはず。10代の自分を思い返してみると、本当にごく普通の選手だった。中学生時代はロクにサッカーもしていなかったし、高校時代も代表にはほど遠かった。そんな自分を岡田（武史監督＝現FC今治会長）さんが認めてくれて、札幌に入ることになり、実績を残せた。04年にFC東京に行くときも複数のチームから誘ってもらえました」

「ガンバ移籍で年俸倍増」報道の真実



FC東京に移籍した当時の状況を振り返る（撮影：ヒダキトモコ）

こう語るように、アテネオリンピックイヤーだった04年、今野はFC東京と横浜F・マリノスのどちらに行くかで迷っていた。当時のマリノスは恩師・岡田監督が指揮を執り、03年にはリーグ制覇を達成。04年は連覇を懸けて戦っていた。一方のFC東京は、原博実監督（現RB大宮アルディージャ社長）就任3年目。右肩上がりで成長している時期だった。

「マリノスはめちゃくちゃ強かったけど、東京はまだタイトルを取った経験がないチーム。でも、勢いのある若手が多くて、面白いサッカーをしていました。監督だった原さんもノビノビやらせてくれる人だった。そこに行ったほうがいいと判断しました」

結局、東京では04年のヤマザキナビスコカップ（現YBCルヴァンカップ）と11年天皇杯のタイトルを獲得。日本代表入りも果たし、南アW杯行きもつかんだ。充実した時間を過ごしたのは間違いないだろう。

そのままFC東京で長くプレーするのかと思われたが、12年にはガンバ大阪へ移籍。この決断は多くの人々を驚かせた。

当時のガンバには、代表で共闘していた遠藤保仁（ガンバ大阪トップチームコーチ）、02年日韓W杯代表の明神智和（同）、06年ドイツW杯代表の加地亮らがいた。さらなる高みを目指していた今野にとって、悪くない環境だった。

「東京はものすごく居心地がよかったし、いいチームだったんですけど、2014年ブラジルW杯を見据えて、もう一段階飛躍することを考えたときに環境を変えるべきだと判断しました。ヤットさん（遠藤）と一緒にプレーして、いいものを吸収していけば、自分はもっとよくなると確信した。『僕なりの勝負』という意味合いが大きかった」

当時は「年俸が倍になった」という報道もあったが、金銭的な条件はそこまで破格というわけではなかった。「僕自身も代理人に『年俸を上げてください』とお願いしたことはまったくない」と今野は明かす。

純粋にレベルアップを考えてチャレンジしたわけだが、結果的にはうまくいかず、ガンバ1年目だった12年は17位。13年はまさかのJ2降格。何とか1年でJ1に復帰したものの、難しい時間を過ごすことになった。

「14年は長谷川健太監督（名古屋グランパス監督）が来て、最終的にはJ1、ルヴァン、天皇杯の3冠を達成しましたけど、僕自身はブラジルW杯前に不調に陥って、難しいシーズンを過ごすことになった。そういう流れを含めてサッカー人生っていろいろですね」

「よく頑張ったなと言いたい」



42歳になった今も現役を続ける（写真：©南葛SC）

18年ロシアW杯に向けても、もう1回代表を狙ってみようという気持ちもあったが、そこまでの覚悟を持てなかったという。

「サッカー選手って『あいつを削ってでもポジションを奪うんだ』というくらいの野心がないといけないし、自分も若い頃はそういうギラギラ感がありました。でも、『楽しくやりたい』という気持ちがどこかにあった気がします。W杯に行こうという人間は、うっすらでもそういう感情を抱いたらダメ。自分がロシアに行けなかったのも当然だと思います」

そんな反省を口にする今野。それでもガンバでは19年7月まで奮闘し、19年夏〜21年までは磐田でプレー。20年秋以降は遠藤との再共演も実現した。30代半ば以降はケガも増え、ジョーカー的な起用がメインになるなど、役割も変わっていったが、「Jリーグで20年以上プレーした自分のキャリアを褒めたいですし、よく頑張ったなと言いたい」と彼自身は胸を張る。

日本サッカーが大きく変化した00〜20年代を駆け抜けた今野泰幸。さまざまな紆余曲折はあったが、その功績は計り知れない。彼が「記憶に残る選手」だったのは紛れもない事実である。

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）