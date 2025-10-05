まるで図書館…鎌倉の緑あふれる家、本棚に絶賛アンガールズ田中「これはやられましたね」「絵にもなる」『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）のきょう5日放送回には、「まるで森に建つ図書館！鎌倉の自然と調和する森と緑あふれる家」が登場する。
【スゴイ家】まるで図書館！5000冊以上の本が並ぶ本棚
田中と遼河が訪れたのは、神奈川県鎌倉市。坂を上り高台の行き止まりに見えてきた焼杉の外観に、遼河は「すてき！」と一言。さっそく、中に入ると、文庫本から漫画本まで約5000冊以上にもなる本がお出迎え。まるで図書館のような空間が広がっている。本棚はなんと構造になっており、耐震性も問題なし。
寝室は擁壁に囲まれ、半地下のようになっている。浴室は、壁と天井をFRP防水で仕上げ、湿気からくるカビ対策もばっちり。そして、2階には12帖のリビング。四方の大きな窓から緑が見え、森の中にいる雰囲気を味わえ、テラスでは森林浴も楽しめる。長いキッチンは、親子で作業ができるよう5メートル超えるなど工夫が施されている。
家主は夫妻と子ども3人の5人暮らし。以前は東京都町田市の中古マンションをリノベーションして暮らしていたが、子どもが生まれ、手狭になったことで戸建てを決意。眺望に一目惚れして、鎌倉の土地を購入した。
田中は参考になったポイントとして、柱の役割も兼ねた本棚を挙げる。「これはもうやられましたね。理想的な形だし、廊下兼本棚みたいな感じになるし、絵にもなるし、大容量だし」と絶賛する。
鎌倉ならではの失敗点と驚きの建築費を家主が明かす。
このほか、神奈川県藤沢市の「古材と新材を使い分けてオシャレに！アウトドアリビングがあるカリフォルニアテイストの家」が登場する。
