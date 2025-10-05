

2014年ブラジルW杯のコロンビア戦でPKを献上した今野（写真：ロイター／アフロ）

【写真あり】世界との差を痛感したブラジルW杯から11年、南葛SCで現役を続ける今野の「今の姿」とは？

2026年北中米ワールドカップ（W杯）で「優勝」という壮大な目標を掲げる日本代表。9月には1年後の大舞台の開催地・アメリカで、メキシコ・アメリカ両国と激突。キャプテン・遠藤航（リバプール、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム）を筆頭にフルメンバーが先発したメキシコ戦は、スコアレスドローに終わったが、11人総入れ替えで挑んだアメリカ戦は0−2の完敗。選手層の薄さを露呈した。

日本代表は10月にはパラグアイとブラジル、11月にはペルーという難敵と対峙することになっているが、ここから足踏み状態が続くと、選手たちの不安が高まり、周囲の雑音も大きくなりがちだ。

それを実際に経験したのが、“史上最強”との呼び声の高かった14年ブラジルW杯に挑んだ「ザックジャパン」の面々だ。とりわけ、吉田麻也（LAギャラクシー）とともに最終ラインを担っていた今野泰幸（南葛SC）は「W杯前の重圧」を強く感じた1人である。

【インタビュー前編】｢5部相当｣のクラブで悪戦苦闘､それでもサッカー元日本代表･今野泰幸が42歳の今も現役を続ける理由

【インタビュー後編】｢セリエAへ行くと考えたら怖さが勝った…｣ 日本にとどまり続けたサッカー元日本代表･今野泰幸が見せた"充足"と"反省"

（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

今野を襲った過去最悪のスランプ

「W杯が近づくにつれて、めちゃくちゃプレッシャーを感じるようになっていったんです。『自分は代表のレギュラーだ』とか『もうすぐW杯がある』という意識が高まり、14年になってからは変に守りに入っちゃった」

同年の今野は過去最悪のスランプに陥ったと本人も言い切る。

「本当に絶不調に陥りました。下からは伸び盛りの森重（真人＝FC東京）も追い上げてきてましたけど、『このまま無難にやっていたらレギュラーで大舞台に立てるな』という打算も頭に浮かんだりして、どんどん硬くなった。そんな悪循環が最後まで続きました」

今野は10年南アフリカW杯のメンバーだった。コンサドーレ札幌時代からの恩師・岡田武史監督（FC今治会長）が率いるチームで貢献したいという思いも強かったが、出番を得られたのは、グループリーグ第3戦・デンマーク戦の後半43分からの数分間。その分、14年に懸ける思いが強かったのだ。

実際、10年秋に就任したアルベルト・ザッケローニ監督は今野を重用。本職のボランチではなかったものの、吉田とともにセンターバックで起用し続けた。

「ボールのつなぎや攻撃の組み立てを教われたのはものすごく新鮮だった。僕自身、多少なりとも前進しているように感じていましたし、『自分が世界と戦えることを証明したい』という思いが強まっていきました」

そう手応えを感じていただけに、大会前の不振は想定外だった。

苦境に陥ったのは、今野1人ではなかった。13年6月のコンフェデレーションズカップでブラジル、イタリア、メキシコに惨敗してからチームは揺れ動くようになった。指揮官は大迫勇也（ヴィッセル神戸）や山口蛍（V・ファーレン長崎）ら若手を抜擢するものの、既存戦力との融合がなかなか進まなかった。

さらには「俺たちのサッカー」を主張する本田圭佑ら攻撃陣と、「勝利を最優先に考えるべき」という内田篤人ら守備陣の考え方が徐々に乖離。チームの一体感が薄れていく。

そして14年に入ると、長谷部誠（フランクフルトU-21コーチ）、内田ら主軸が相次いで負傷し、長期離脱。今野自身も不調にあえぐなど、誰も想像できないほどの悪循環が続いた。

本番前の国内キャンプでの過度な走り込み、アメリカ・フロリダでの岡崎慎司（バサラマインツ監督）の発熱、ベースキャンプ地・イトゥーの冷涼な気候と試合会場とのギャップなど、本番に至る過程でも誤算が続いたまま、本番に突入することになってしまった。

今野がブラジルで痛感した「世界との差」



現在はJ1から数えて「5部」に相当する関東リーグ1部の南葛SCに所属する今野（撮影：ヒダキトモコ）

今野自身も初戦・コートジボワール戦で森重にスタメンを奪われ、2戦目のギリシャ戦からレギュラーに復帰したものの、ラストのコロンビア戦で、当時ボルシア・ドルトムントで活躍していたアドリアン・ラモスにPKを献上。先制点を取られ、最終的には1−4の完敗。夢に見たW杯で1つの勝利も手にできないまま、ブラジルの地を去ることになった。

「ペナルティエリア内でスライディングするって、ものすごく危険なこと。ボールにアタックするなら、通常の僕は『100％行ける』というときしか行かないんです。それにスライディングする場合はシュートコースを狙っていって『俺の体に当ててくれ』という感じでトライする。だから、相手の足を削ることはないんです。あのときも『自分のほうが先にボールに触れる』という確信がありました。でも、相手の足がグイっと伸びてきて、コンマ何秒か遅れて、僕がそこにタックルする形になった。正直、力不足を感じましたし、それが世界との差だと痛感しました」

絶頂で迎えるはずだったW杯がああいう形で終わった悔しさを、今野は一瞬たりとも忘れたことはない。開始早々からボールを一方的に回された記憶しかないという。コロンビア戦の映像は、11年が経過した今も見返すことができていない。

皮肉な結末を余儀なくされた今野、そしてザックジャパン。当時のチームメートで、26年W杯で躍進を狙う森保ジャパンに今も名を連ねる長友佑都（FC東京）は、苦い経験を現在の日本代表メンバーに伝えているはずだ。

森保一監督が、24年5月に引退した長谷部をすぐさまコーチングスタッフに招聘し、長友をアジア予選スタートから現在に至るまで呼び続けているのも、「失敗した過去と同じ轍を踏まない」という強い決意からに違いない。

「長谷部はイザというときに、ホントに頼りになる人間なんですよね。僕らの頃も何かあると、長谷部と川島永嗣（ジュビロ磐田）が中心となってみんなを集めてしゃべるんです。そんなに大したことを言っていなくても、あいつが話すとチームが落ち着くんですよ。声なのか、見た目なのか、わからないけど、整ってる感がある。『こいつが言うんだから大丈夫』という気持ちになれたのは確かですね」

とはいえ、南アW杯直前に岡田監督が長谷部をキャプテンに指名したときは、サッカー関係者にとってサプライズ以外の何物でもなかった。年長者たちが違和感を覚えていたこともあり、今野は「ハセ、かわいそうだな」と思ったこともあったという。それでも長谷部は大仕事をやり遂げた。大きな山を乗り越え、圧倒的なキャプテンシーを身につけた。

「彼のような人間を代表コーチに呼んだ森保さんはさすがだと思います」

そして、長谷部コーチのような百戦錬磨のスタッフが帯同し、国際経験値の高い選手が集まる今の代表に対して、羨望のまなざしも向けている。

「今の選手たちは個々のレベルアップが著しいし、メンタル的にも超一流。世界トップと対峙しても動じないし、本当に自立している。W杯はガチの真剣勝負の場。僕自身も経験したとおり、難しさはありますけど、日本が過去に到達していないベスト8、ベスト4、何なら優勝もなくはない。そんな感触もあります」

2度のW杯で輝けなかった男が放つ言葉の重み



穏やかな人柄の今野は代表チーム内でイジられキャラでありムードメーカーだった（撮影：ヒダキトモコ）

「僕らのときは（イビチャ・）オシムさんが指揮を執る体制で06年にスタートしたけど、オシムさんが倒れてしまい、岡田さんにバトンタッチして、急造で作り上げたチーム。しかも、南ア直前までのチームがグラついていて、直前テストマッチでも韓国にボロ負けして、キャンプに入ってからもイングランドやコートジボワールに負けて、ホントにヨタヨタの船だった（苦笑）。でも、森保さんのチームは4年間の積み上げがありましたし、その後の3年間も同じ方向性を継続させている。立派な船に乗ってるように僕には見えています」

実に彼らしい言い回しで森保ジャパンへの期待を口にする今野。だが、本当の勝負はここから。それは、11年前の経験からも言えることだ。

本番前の1年間の紆余曲折を乗り越え、さらに難しい本大会の初戦を勝って勢いに乗らなければ、すべてがご破算になりかねない。W杯の怖さを知る人間として、決して油断は許されないと今野は考えている。

「アメリカ遠征は勝てなかったけど、チームはいい方向に進んでいると僕は考えています。ただ、サッカーは何が起きるかわからない。仮にW杯本番の初戦でコロッと負けたときにどうなるのかという不安はあります。だからこそ、本当にスキなく入ってほしい」

かつて本田圭佑に「コンちゃん、W杯は憧れるところじゃなくて、勝ちに行くところだよ」とイジられていた42歳の大ベテランは、2度のW杯で輝けなかったからこそ、重みのある言葉を発する。その背後には、今野の後悔とも納得とも諦めともつかない、ある複雑な感情がある。

（後編に続く）

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）