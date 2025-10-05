

42歳になった今も南葛SCで現役を続ける今野（撮影：ヒダキトモコ）

【写真あり】日本代表として93試合に出場した今野も42歳、南葛SCで現役を続ける「今の姿」とは？

2010年の南アフリカ大会、14年のブラジル大会と2度のワールドカップ（W杯）に出場し、サッカー日本代表として93試合出場・4ゴールという目覚ましい実績を残した今野泰幸。Jリーグでも、コンサドーレ札幌を皮切りに、FC東京、ガンバ大阪、ジュビロ磐田という名門クラブで21年間プレーしてきた。そんな彼は42歳になった今、意外な場所で現役を続けている。

22年1月に今野が関東リーグ1部の南葛SCに移籍するというニュースが流れたとき、多くのサッカー関係者が驚きを覚えた。J1を「1部」とすると「5部」に相当する地域リーグ、しかも当時の練習環境は都内の公園にある人工芝グラウンドだった。一般人の隣でトレーニングに励むというのは、日本サッカー界の最前線をひた走ってきたベテラン選手には想像もつかなかったことだろう。

「生活サイクルも変わったし、人工芝っていうのもあるし、それに慣れるので必死ですね。人工芝だと足首や足の裏が痛くなったりするし、負担も大きい。ボールも跳ねるからコントロールも難しいんで、適応するのにまだまだ時間がかかると思います」

今野は新天地に赴いて3カ月が経過した頃、こんな苦労話を口にしていた。

【インタビュー中編】"史上最強"のザックジャパンはなぜ惨敗したのか？ 元日本代表･今野泰幸が明かす｢俺たちのサッカー｣の内実

【インタビュー後編】｢セリエAへ行くと考えたら怖さが勝った…｣ 日本にとどまり続けたサッカー元日本代表･今野泰幸が見せた"充足"と"反省"

（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

JFL昇格へクラブも今野もギリギリの戦いが続く

あれから3年半が経過し、南葛SCは今季も関東1部で戦っている。22年に同じリーグでしのぎを削っていた栃木シティ・フットボールクラブがJFL（4部相当）、J3と順調に階段を駆け上がり、今季はJ3で旋風を巻き起こす傍ら、南葛は長く足踏みを強いられてきた。

しかし、25年はまだJFL昇格のチャンスが残されている。

9月28日に関東1部・最終節が行われ、南葛SCは同じ東京のライバルである東京ユナイテッドFCと勝ち点1差の2位に終わり、惜しくもリーグ制覇を逃す形となった。だが、仮に1位になっていたとしても、すんなりJFLに上がれないのが難しいところ。11月の全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）で優勝するか、2位になってJFL最下位チームとの入れ替え戦に勝利することが求められるのだ。

南葛SCはその昇格ルートを逃したわけだが、10月に八戸で開催される全国社会人サッカー選手権という敗者復活戦が残されている。この大会で3位以内に入れば、地域CL出場権を得られる。それもまたハードルの高い道のりではあるが、そこを潜り抜けるしか、上のカテゴリーにはい上がる術はない。

まさに“カオス”とも言える茨の道に今野も挑み続けているのだが、最近はベンチ入りしてもピッチに立てていない。その実情を本人はこう説明する。

「負けているときは出る可能性がないし、勝っているときでも大量にリードしている試合ではチャンスがない。接戦でギリギリ勝っているとき、終盤を守りきるために送り出されるという限定的な役割を託されています。僕も長くサッカー選手をやってきましたけど、サブに回る機会がほとんどなかった。岡田監督（武史＝FC今治会長、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム・肩書）時代の日本代表でラスト数分に出ることはありましたけど、途中から出る経験が少なくて、本当に難しさを感じています」



南葛SCでは接戦時の守備固め要員としての起用が目立つ（写真：©南葛SC）

24年からチームを率いる風間八宏監督の戦術に適応するのに四苦八苦しているという現実もある。

12〜16年に川崎フロンターレを率いた風間監督は、その後の川崎の黄金期の礎を築いた偉大な指導者。ボールを止める・蹴るのベースを徹底させ、中村憲剛（川崎リレーションズ オーガナイザー）や大島僚太（川崎）、谷口彰悟（シントトロイデン）ら日本代表経験者の飛躍を後押しした人物だ。対人守備とボール奪取力で生き抜いてきた今野に対しても、パス出しやボール保持への意識改革を促しており、そのレベルは容赦ないという。

「風間さんのサッカーは“最速最短”で、真ん中にいる相手センターバックから崩していくという考え方。そのためのミスならどんどんしていいんです。僕は今まで極力ミスをしないのがいい選手だと思っていたし、そうなるために少しごまかしてきた部分もあったけど、自分の足りない部分を直視しなければいけなくなりました」

同期は“第2の人生”に､今野はなぜ現役にこだわるのか

今野は「自分からサッカーを取ったら何も残らない」と語っていたこともあった。毎週末の公式戦に向けた緊張感や高揚感は現役選手だからこそ、感じられるもの。「異常なほどのアドレナリンが出るような日々を可能な限り、続けたい」という思いは、なんとなく理解できるところだ。58歳でまだプレーヤーを続けている三浦知良（アトレチコ鈴鹿）も、おそらく同じ気持ちを抱いているのではないか。

とはいえ、キングカズの領域に到達するのは非常に難しい。1996年アトランタオリンピックでサッカー王国・ブラジルを撃破した「マイアミの奇跡」の立役者だった伊東輝悦（清水アンバサダー兼教育事業部コーチ）が50歳になった昨季限りでユニフォームを脱いだように、いつかどこかで自分の身の振り方を考えなければいけないときが来るだろう。

今野と同じ82年生まれ世代を見ると、スペインに移住した大久保嘉人、8月まで札幌で指揮を執っていた岩政大樹、アルビレックス新潟ユースで監督を務めている田中達也、フットゴルフ選手に転身して各地を転戦中の青木剛（鹿島アセンディア）など、セカンドキャリアはさまざまだが、今野は「中途半端な気持ちで指導者になることだけは考えていない」と断言する。

「実は18歳か19歳の頃、先輩に連れていかれて、JFA公認C級指導者ライセンスを取ったんですよ。でも、リフレッシュ研修を受けに行かなくて、剥奪されちゃった（苦笑）。指導者になりたいって確固たる思いを持っていったわけじゃなかったから、それも当然なんです。プレーヤーと指導者は全然違うし、きちんと勉強しないとできるもんじゃない。センスがある人はスッと移行できるかもしれないけど、しっかり学んでやらないと子どもにすら教えられないと僕は考えています」

そういうポリシーを持つ今野は、仮に引退した場合、まず子どもたちを教えている指導現場に行って、教えている人たちからいろんなことを吸収して、楽しいと感じたら、その時点で指導者ライセンスをもう1回取得することを考えている。「“保険”で持っておく」というスタンスはもってのほか。その生真面目さこそが今野らしいところだ。

40代でゼロからスタートというのは難易度が高いが、それでも彼が指導者になりたいと決意したら、地道に泥臭く前進していくだろう。そういう愚直さをこの男は持ち合わせている。

ガンバ大阪時代の今野は、遠藤保仁（ガンバ大阪トップチームコーチ）とボランチを組むことが多く、彼にいい形でボールを預けていれば、効果的な形になっていた。そのほうがチームにとってはプラスだと考えていたという。

だが、今は彼自身が遠藤のような役割を要求されている。そこに難しさを感じる一方で、新たなトライができる喜びや楽しさを感じている。今野の探求心と向上心はとどまるところを知らない。

そういうものを大事に持ち続けていられるからこそ、彼は40代になった今も5部リーグで戦えている。もし彼が過去のキャリアに満足し、それを拠り所にするような人間だったら、南葛に移籍する前に現役を退いていたはずだ。

むしろ、そのほうが日本代表として2度のW杯に出たという看板や実績が輝かしいままだったかもしれない。けれども、今野はしぶとくサッカーの奥深さを追求する。その泥臭さとしぶとさこそが、この男の魅力なのである。

今野を突き動かす2つのバロメーター



40代になっても今野の向上心とフィジカルは衰えを知らない（撮影：ヒダキトモコ）

「僕はいまだにサッカーがうまくなりたいし、ゴールも決めたいし、活躍したい。『もっともっと』っていう気持ちがあるから、続けていられるんでしょうね。『つねに1日1日、100％を出す』というのが自分の信条なんですけど、筋肉が追いついていかないとか、走っていて息が上がるような体になってしまったら、そのときこそが引退を決断するときなんだと思います」

向上心とフィジカル。その2つがプレーヤーを続ける彼の指標だ。今はまだまだ問題ないし、サッカーへの炎は消えていない。2つの条件が維持できるのなら、リーグのカテゴリーをさらに下げることも視野に入れるとも語る。

「同世代で現役を続けている選手はホントに少なくなりましたけど、永嗣（川島＝ジュビロ磐田）なんかは全然衰えていないんじゃないかな」

そう言って、今野は笑みをのぞかせた。本当にこの人は心底、サッカーが好きなのだろう。彼を突き動かす探求心と向上心の源泉はどこにあるのか。中編と後編では、今野の過去を掘り下げていく。

（中編に続く）

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）