「俺たちと話せ」失敗の象徴となった1147億円男は孤立していた？ メッツ同僚たちが証言した舞台裏「誰もが偉大である必要はない」
チームとしての成績を高められなかったソト。その“責任”は追及され続けている(C)Getty Images
まさに「大失敗」と呼べる1年となった。今季のメッツは6月中旬までMLB全体でも最高勝率を残すなど、ナ・リーグ東地区の首位を快走していたが、そこから急失速。一向に勢いが加速せずに、現地時間9月28日に行われたマーリンズとのレギュラーシーズン最終戦に敗れ、地区優勝はおろかポストシーズン進出までも逃した。
総年俸が3億4000万ドル（約505億円）に及んだスター軍団にあって、ファンはもちろん、メディアからも猛烈なバッシングを浴びたのが、フアン・ソトだ。
オフに歴代最高となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の契約を締結した26歳は、メッツ史上初となる「40-30（40本塁打、30盗塁）」を達成。43本塁打、105打点、OPS.921と好成績を収めたが、批判の対象となるのは、グラウンド上の結果だけではない。
一部識者からはチーム内でリーダーシップを発揮せず、ケミストリーを高めようとしなかったソトの「姿勢」を疑問視する声も上がった。今年8月には、スポーツコメンテーターを務めるブーマー・アサイアソン氏が「もううんざりなんだ」と指摘。「最高給の選手は、アーロン・ジャッジやショウヘイ・オオタニのようにチームを率いる模範を示さなければならない」と糾弾したほどだった。
では、実際はどうだったのか。チーム内からはソトの内省的な人柄を語る声が漏れている。米スポーツ専門局『FOX Sports』において「彼は世間からかけ離れているような感じがある」と語ったのは、フランシスコ・リンドーアだ。
「彼は、彼自身と家族、そして彼の小さなコミュニティの中だけにいる。僕らと時間を共有するけど、それも時々だ。でも、彼は何度も言っている。『俺は物静かな人間なんだ。ただ勝って、自分の仕事をこなしたいだけなんだ』とね。それが彼の本性だ。ただチームに出入りするだけ、それだけ」
チーム内で孤立しているようにも見える。リンドーアは「それでもいい。誰もがそんなに偉大である必要はない」とも説いている。
一方で「もっとエネルギーや感情を持ってきてほしい」と語るのは、スターリング・マルテだ。ソトから「メッツのやり方を教えてくれた。本当に感謝している」と証言される“お世話係”は、こう続けている。
「選手によってやり方やスタイルは違うからどうしようもないところはある。でも、俺たちだって彼と話すことはできる。『もっと俺たちのそばに来い』とか『一緒にジョギングしろ』とか『もっとエネルギーや感情を出せ』と伝えることはできるんだ。焦る必要はないけど、『もっと笑顔を見せてほしい。プレッシャーを感じているのかもしれないけど、俺たちと話せば、笑い合うことでそれを解消できる』とは伝えているよ」
個人成績では抜群のパフォーマンスを披露したソト。メッツとしての結果も問われる来季は、チーム内でのリーダーシップも求められることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]