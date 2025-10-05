「俺たちと話せ」失敗の象徴となった1147億円男は孤立していた？　メッツ同僚たちが証言した舞台裏「誰もが偉大である必要はない」

チームとしての成績を高められなかったソト。その“責任”は追及され続けている(C)Getty Images

まさに「大失敗」と呼べる1年となった。今季のメッツは6月中旬までMLB全体でも最高勝率を残すなど、ナ・リーグ東地区の首位を快走していたが、そこから急失速。一向に勢いが加速せずに、現地時間9月28日に行われたマーリンズとのレギュラーシーズン最終戦に敗れ、地区優勝はおろかポストシーズン進出までも逃した。

【動画】メッツ移籍で怒りの行動 ヤンキース・ファンのソトのユニフォーム炎上シーン

総年俸が3億4000万ドル（約505億円）に及んだスター軍団にあって、ファンはもちろん、メディアからも猛烈なバッシングを浴びたのが、フアン・ソトだ。

オフに歴代最高となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の契約を締結した26歳は、メッツ史上初となる「40-30（40本塁打、30盗塁）」を達成。43本塁打、105打点、OPS.921と好成績を収めたが、批判の対象となるのは、グラウンド上の結果だけではない。

一部識者からはチーム内でリーダーシップを発揮せず、ケミストリーを高めようとしなかったソトの「姿勢」を疑問視する声も上がった。今年8月には、スポーツコメンテーターを務めるブーマー・アサイアソン氏が「もううんざりなんだ」と指摘。「最高給の選手は、アーロン・ジャッジやショウヘイ・オオタニのようにチームを率いる模範を示さなければならない」と糾弾したほどだった。