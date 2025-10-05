秋の行楽シーズンになりました。

お気に入りのアイテムで、山歩きに出かけませんか？

おしゃれなグッズがそろう専門店で調査しました。

高品質なキャンプ用品やアパレルなど販売する アウトドアブランド『スノーピーク』。

“人生に、野遊びを” をテーマに、店内にはアウトドアや日常でも楽しめる魅力的な商品が並びます。

（スノーピーク 長崎スタジアムシティ 大山 瑞穂 店長）

「これから秋の行楽シーズンに向けて、キャンプ用品のほかハイキングやトレッキングなど、山歩きを楽しめる機能的で快適なグッズもそろえています」

【第5位】「アクティブフィールドライト バックパック」 1万5,400円(税込)

軽量かつ、耐久性に優れています。

間口が広く、ポケットも多数配置。

しっかりホールドできるウエストベルトなど、多機能なバッグです。

様々なシーンで活躍します。

【第4位】「スノーピークアンブレラUL」 6,336円(税込)

重さ わずか150グラム。

小型で、高性能な折り畳み傘です。

防水に優れた縫製で、UVカット加工されているのもうれしいポイントです。

通勤、通学にも使えるアイテムです。

【第3位】「ヤエンストーブ レギ」 1万3,200円(税込)

安定感とコンパクト性を両立した、ストーブが『ヤエンストーブ レギ』。

スタンドを伸ばすだけで傾斜地でも水平を保てるので、安定して使うことができます。

分離式。収納袋もついていてかさばりません。

非常時でも使える人気商品です。

【注目】「ヤエンクッカー1000」 9,108円(税込) ／「ビーフカレー」 680円(税込)

そして、アルミ素材の鍋とフライパンをセットにした『ヤエンクッカー1000』。

アウトドアに持っていきたくなるアイテム。

様々な調理がこれ1つでこなせます。

スノーピーク監修の『ビーフカレー』など、

レトルト食品の温めにも、重宝します。

【第2位】シンパテックス ハイブリッド レインジャケット」 3万5,200円(税込)

湿気は通すが水は通さない性質をもつ素材と、ストレッチ性のある撥水素材を組み合わせた “レインアイテム” です。

背中には、通気性を確保。

耐久性に優れ、動きやすさと快適性を両立しています。

普段使いにも適したデザインの新製品です。

【第1位】「チタンシングルマグ300」 3,190円(税込)

スノーピーク長崎スタジアムシティで人気の「山歩きグッズ」、第1位は『チタンシングルマグ 300』です。

ロゴがさりげなく入った、軽量で丈夫なチタン製のマグカップ。

（スノーピーク 長崎スタジアムシティ 大山 瑞穂 店長）

「腐食に強く耐久性にすぐれているので、アウトドアに最適です。金属臭もしないので、飲み物を美味しく飲むことが出来ます。

シンプルなデザインは、普段使いやインテリアにもおすすめ。

プレゼントにも喜ばれる人気商品です」

お気に入りのアイテムで、秋のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか？

【NIB news every. 2025年9月23日O.Aより】