◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子２回戦 静岡２―０佐賀（４日、滋賀ビッグレイク）

少年男子の２回戦が行われ、静岡県選抜が佐賀を２―０で破り、優勝した１９年以来６年ぶりに初戦を突破した。

セットプレーで決めた。前半１６分のＦＫをＤＦ岩下雄飛（ゆうと、東海大静岡翔洋高）がヘディングで折り返し、ＦＷ沢田卓磨（清水ユース）が押し込んで先制。同３３分には再び岩下がＣＫに頭を合わせ、混戦からＤＦ品竹友哉（同）が蹴り込んだ。ＣＫを担当したＭＦ山崎瑛晴（同）は「１月から何度も集まって練習してきた」と胸を張った。

佐賀はほぼ全員が鳥栖ユースで、昨年は準優勝。高さもフィジカルの強さもあったが、県選抜は負けなかった。前半開始早々にＣＫとロングスローで連続して攻められても、全員が体を張ってはね返した。「みんな集中していた」と岡本淳一監督（４７）は目を細めた。

久しぶりの勝利だ。２０、２１年はコロナ禍で中止。２２年は新潟に２―３、２３年は大阪に３―４で初戦敗退。昨年は本大会にも進めなかった。２年ぶりに臨む大舞台に、スタッフも選手も気合が入っていた。「勢いをつけたかった。勝ててうれしい。もう一回、俺たちが一からやって行く」と岩下は出直しを強調。抜群のチームワークで次の岡山にも勝つ。（里見 祐司）