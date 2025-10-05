スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

疲れたときや、暇なときに、なぜかスマホをイジることだけはできてしまう…

「自分の投稿だけ、なぜかいいねされない…」

「なんでこんなのがバズってるんだろう？」

「早く寝ようと思ったのに、気づいたら日付変わってた」

心のどこかで面白くないと思っていても、疲れたときや、暇なときになぜかスマホをイジることだけはできてしまう……。

スマホ時代の現代において、そう思った経験はありませんか？

「無理なく上手くいく人」がやっていること

つい「あの人、なんか上手くいってるな」と感じる人を、誰しも1人くらいは思い浮かべるのではないでしょうか。

ここで言う「上手くいっている人」というのは、「要領のよさだけでなぜか評価される人」でも「高学歴な人」でも、「いつでも人当たりがいい人」でもありません。

それは、「自分との約束を守れる人」です。

たとえば、「寝る前に必ずストレッチをしよう」「毎日日記を書こう」「一単語だけ覚えてから寝よう」といったように、自分で決めたことをやり通せるかどうかを指します。

「人にどう思われるか」を考えるよりも先に、「自分と向き合い、自分で決めたことをやり通す人」の方が、心身の疲れをリセットしやすくなるのです。

このことは、グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』にも書かれてあります。では、どうするべきなのでしょうか。

とにかく「歩き回る」

自分の内面と向き合うことに難しさを感じる人もいると思います。

ですが、「瞑想」「ジャーナリング」といった始めるハードルの高いものから取り組む必要はありません。

元グーグル社員が実践していたのは、「歩き回る」という戦術です。

戦術：歩き回る

歩くことで思索や夢想、瞑想の時間ができる。JZ（著者のあだ名）はよくウォーキングの時間を使って、ハイライトの計画を立てたり考えを練ったりする。本の新しい章やブログ記事、ストーリーの構想を練り始めることもある。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、とにかく歩くだけです。

わざわざ歩く時間を設けずとも、ひとつ前の駅で降りたり、少し遠めの駐車場に停めてみるだけでも意味があるといいます。

ウォーキングはとびきり、べらぼうに心身にいいのだ。ハーバード大学とメイヨークリニック（など）の報告によると、ウォーキングには体重を減らし、心臓病を防ぎ、がんのリスクを低下させ、血圧を下げ、骨を強くし、鎮痛作用のあるエンドルフィンの分泌を高めて気分を高揚させる効果がある。

ひとことで言うと、ウォーキングは「奇跡の薬」なのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

上記のように、ただ歩き回ることの重要性は、研究結果でも示されています。

無理にスマホを封印したり、自分を追い込む必要はない

無理にスマホを封印したり、自分を追い込む必要はありません。

まずは、自分との約束だけでも守れる人になることです。

そのために、歩くことで自然に頭を切り替える。

それだけで、気疲れが減り、仕事や生活もなぜかスムーズに進みはじめます。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）