鎌田大地がクラブ月間MVPを受賞！ クリスタル・パレスの無敗継続に攻守で貢献
クリスタル・パレスは4日、日本代表MF鎌田大地が9月におけるクラブの月間最優秀選手に選ばれたことを発表した。
鎌田は今季、ヒザのケガにより開幕から公式戦3試合を欠場したものの、9月に入るとオリヴァー・グラスナー監督からの信頼を勝ち取り、9月に行われた公式戦4試合すべてに先発出場してきた。9月27日のリヴァプール戦ではプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にも選ばれる活躍を見せたほか、プレミアリーグの月間最優秀選手候補にもノミネートされており、公式戦無敗を継続するチームを攻守にわたって支えている。
クラブの月間最優秀選手は、サポーターからの投票によって選ばれ、鎌田は24.2パーセントの得票率を勝ち取ったとのこと。ゴールやアシストこそ記録していないものの、数字には表れない活躍がサポーターから評価されたようだ。また、クラブ公式サイトでも、鎌田はリーグ戦3試合で5回のチャンスを創出し、17回のデュエルに勝利したと伝えられており、リヴァプール戦ではフィールドプレイヤーのなかでパスを最も成功させ、ピッチ全体をカバーする精力的なプレーで存在感を示したと称えられている。
また、鎌田はクラブの月間最優秀選手受賞に際し、クラブ公式サイトで「今月の月間最優秀選手に選んでくださり、ありがとうございます。これからも努力を重ね、チームに大きく貢献できればと思っています」と感謝を述べ、さらなる活躍を誓った。
なお、クリスタル・パレスはプレミアリーグ第7節でエヴァートンと対戦する。試合開始は日本時間の10月5日夜10時の予定だ。
