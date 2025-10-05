お笑いタレントのキンタロー。（43）が5日、X（旧ツイッター）を更新。4日夜放送されたTBS系特番「オールスター感謝祭 ’25秋」の恒例企画「赤坂ミニマラソン」に出場した際、走りながら号泣したことを告白した。

キンタロー。は「オールスター感謝祭のマラソンの時に江頭さんが応援の観衆の所にいました！！」と記し、今年3月放送の同特番に生出演し、女優永野芽郁を追いかけ回すなどスタジオで大暴れして大混乱に陥れたお笑い芸人、江頭2：50が観衆の中にいたことを報告。

「ものすごい優しくて 素敵なエールの言葉をくださり 抱きしめていただき言葉が胸に響き 走りながら泣きました。女泣きしました」と江頭からのエールに涙を流しながら走ったことを明かした。そして「今日はなんだか小雨が胸に染みました 走らせていただきありがとうございました」とつづった。

江頭はこの日の同特番に出演はなかったが、自身のYouTubeチャンネルでスタッフらと同番組を視聴しつつ生配信を実施。途中で「行くだけは行くよ」といい、ミニマラソンの現場に向かっていた。