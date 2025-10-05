冷たさ、ずっと。魔法瓶構造で、氷のうが長持ち【ピーコック魔法瓶工業】の氷のうがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
首元に、やさしい冷却。お子様にも安心のシリコーン素材【ピーコック魔法瓶工業】の氷のうがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ピーコック魔法瓶工業の氷のうは、ステンレス真空断熱構造により外気温をしっかり遮断し、氷のうの冷たさを長時間キープ。氷のうには柔らかく肌あたりの良いシリコーンゴムを採用し、首元や肩に優しくフィットする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本体は高さ約17センチメートル、胴径約5.8センチメートルのスリムなコンパクト設計。小さなカバンにもすっきり収まり、持ち運びも快適。氷のうにはシリコーン製パッキンが付いており、漏れにくく安心して使える。
→【アイテム詳細を見る】
お子様の熱中症対策にもおすすめで、外遊びや通園・通学時のクールダウンに最適。シンプルな構造で丸洗いが可能なため、毎日のお手入れも簡単。涼しげなカラーは3色展開で、ギフトにも喜ばれる。
→【アイテム詳細を見る】
瞬時に冷却、長くひんやり。暑さに寄り添う、やさしいアイスバッグ。
首元に、やさしい冷却。お子様にも安心のシリコーン素材【ピーコック魔法瓶工業】の氷のうがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ピーコック魔法瓶工業の氷のうは、ステンレス真空断熱構造により外気温をしっかり遮断し、氷のうの冷たさを長時間キープ。氷のうには柔らかく肌あたりの良いシリコーンゴムを採用し、首元や肩に優しくフィットする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本体は高さ約17センチメートル、胴径約5.8センチメートルのスリムなコンパクト設計。小さなカバンにもすっきり収まり、持ち運びも快適。氷のうにはシリコーン製パッキンが付いており、漏れにくく安心して使える。
→【アイテム詳細を見る】
お子様の熱中症対策にもおすすめで、外遊びや通園・通学時のクールダウンに最適。シンプルな構造で丸洗いが可能なため、毎日のお手入れも簡単。涼しげなカラーは3色展開で、ギフトにも喜ばれる。
→【アイテム詳細を見る】
瞬時に冷却、長くひんやり。暑さに寄り添う、やさしいアイスバッグ。