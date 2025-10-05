【ネコ漫画】飼い主にいたずらされる愛猫!?その様子に「クスっと笑っちゃいます」など愛猫家からコメント続出
【漫画を読む】飼い主に顎をくすぐられる猫だが…!?
先日、『便乗なでなで』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年9月29日現在)、今回紹介する漫画も8.4万いいね(2025年9月29日現在)を超える人気漫画家だ。
フータがキュルガをなでなでしていると、ピーちゃんが遠くから羨ましそうに見つめる。ピーちゃんが後ろからこっそりキュルガの頭を撫でると、ピーちゃんの手に気が付いたキュルガはサッと後ろを振り向く。
けれど、ピーちゃんは何事もなかったかのように座っている。暫くすると、今度はピーちゃんに顎を思い切りくすぐられたので、また後ろを振り向くキュルガ。
ピーちゃんはバレていないと思っているが、キュルガには普通にバレているようだ。ピーちゃんにいたずらされて、爪を立てるキュルガであった。
ピーちゃんに撫でられると不機嫌になるキュルガ！漫画を読んだ愛猫家からは「妹が連れて来た猫だったよね？」「クスっと笑っちゃいます」などのコメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。