吸いやすく、漏れにくい。日常にフィットする万能ボトル【キャメルバック】の水筒がAmazonに登場!

プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

1


キャメルバックの水筒は、ステンレススチールと真空断熱構造を採用し、冷たい飲み物の温度を長時間キープする。片手でストローを持ち上げるだけで、飲みたい瞬間にスムーズに飲める設計となっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

2


ストローは太めの径で吸い出しやすく、運動時や移動中でもストレスなく水分補給が可能。キャップは閉じた状態で漏れを防ぎ、開いた状態でもこぼれにくい万能仕様。日常のあらゆるシーンで活躍する。

3


飲み口部分には異物混入を防ぐ浅めのスリットが施されており、初回使用時には指で数十秒ほど強めに揉み、スリットを開かせてから使用することで、快適な吸い心地が得られる。

4


BPAフリーで食洗機にも対応。ほとんどのカップホルダーに適合し、ステンレス製の堅牢なボディは、アウトドアから通勤まで幅広く対応する。

冷たさ、清潔さ、使いやすさ。すべてを備えた、日常に寄り添うストローボトル。