冷たさ、片手で。ストローを持ち上げるだけの快適設計【キャメルバック】の水筒がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
吸いやすく、漏れにくい。日常にフィットする万能ボトル【キャメルバック】の水筒がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
キャメルバックの水筒は、ステンレススチールと真空断熱構造を採用し、冷たい飲み物の温度を長時間キープする。片手でストローを持ち上げるだけで、飲みたい瞬間にスムーズに飲める設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ストローは太めの径で吸い出しやすく、運動時や移動中でもストレスなく水分補給が可能。キャップは閉じた状態で漏れを防ぎ、開いた状態でもこぼれにくい万能仕様。日常のあらゆるシーンで活躍する。
飲み口部分には異物混入を防ぐ浅めのスリットが施されており、初回使用時には指で数十秒ほど強めに揉み、スリットを開かせてから使用することで、快適な吸い心地が得られる。
BPAフリーで食洗機にも対応。ほとんどのカップホルダーに適合し、ステンレス製の堅牢なボディは、アウトドアから通勤まで幅広く対応する。
冷たさ、清潔さ、使いやすさ。すべてを備えた、日常に寄り添うストローボトル。
