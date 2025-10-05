既存車ベースの特別仕様 収益にも貢献

ランボルギーニは、既存モデルを大幅にアップグレードしたウラカン・ステラートとウラカンSTOの成功を受け、さらに「刺激的な」新モデルを計画している。

【画像】オフロード仕様のスーパーカー【ランボルギーニ・ウラカン・ステラートを詳しく見る】 全28枚

販売＆マーケティング責任者のフェデリコ・フォスチーニ氏はAUTOCARに対し、「このようなモデルは計り知れない可能性を秘めている」と語った。



「ステラートで実現可能なことはまだまだ多く、わたし達はその可能性を十分に活用しきれていないと思います。将来的に、こうした可能性を活かしたモデルを適切なタイミングで投入できるでしょう」

ステラートの復活を示唆しつつ、フォスチーニ氏は「準備は整っており、市場も存在します」と述べ、残る課題は「実行に移すだけ」だとした。

「単なる既存モデルの改良ではなく、驚きを提供したい」と同氏は述べ、ウラカンの後継車テメラリオだけでなく、ウルスやレヴエルトの限定版も発売する可能性を示唆した。

「当社はあらゆる次元で刺激的なものを常に探求しています。例えば、ウルスではパイクスピークに挑戦しました。レース専用モデル（ST-X）も発表しました。時に、こうしたコンセプトが現実となることもあるのです」

ランボルギーニは収益性を高めるため、新しい派生モデルに加え、顧客向けのカスタマイズ・オプションの拡充を進めている。例えば、サンタアガタ工場に新設された塗装工場により、レヴエルトとテメラリオだけで400種類の塗装仕上げが設定されている。