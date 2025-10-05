マイメロディ×クロミの新作カラコン♡ノックノック1monthシリーズ第3弾登場

粧美堂のカラコンブランド「Knock Knock（ノックノック）」から、サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」がプロデュースする第3弾シリーズがついに発売されました。今回は1monthタイプが登場し、2種類のレンズデザインで瞳を可愛く彩ります。クロミの遊び心あふれるデザインや、マイメロディらしいきのこモチーフのレンズは、キャラクターの個性をそのまま映したスペシャルな仕上がりです。大切な瞳に寄り添う安全性と、毎日のおしゃれを叶える可愛さを兼ね備えた最新カラコンをチェックしてみましょう♡

クロミとマイメロディの個性派デザイン

クロミ【963 on KUROMI】



DIA：14.2mm／着色外径：13.6mm／含水率：38％。クロミらしいダークな雰囲気と遊び心をミックスした「963」モチーフが印象的。瞳にさりげないインパクトを与えます。

マイメロディ【きのこパーティ】



DIA：14.5mm／着色外径：13.8mm／含水率：38％。可愛いきのこを散りばめたデザインで、まるで物語の中に入り込んだような愛らしい瞳に♡ 明るく柔らかな印象を叶えます。

どちらも1箱2枚入りで、希望小売価格は1,628円（税込）。度数は±0.00Dから-6.00Dまで対応し、幅広いニーズに応えてくれます。

瞳にやさしいスペックと安心の販売体制

新作は1month交換タイプで、グループⅠの非イオン性低含水レンズを採用。含水率38％で、日常使いにも安心感があります。

BCは8.6mmで、快適なフィット感を追求。もちろん高度管理医療機器として承認済み（承認番号：30100BZX00027A05）なので、眼科医の指導のもと安全に使用できます。

発売は2025年9月30日から、粧美堂オンラインストアや楽天・Yahoo・Qoo10・Amazonでも購入可能。

さらに一部ドン・キホーテ系列店でも度なしタイプを取り扱います。キャラクターファンはもちろん、普段の瞳のおしゃれにも取り入れやすいのが魅力です♪

日常を彩るキャラクターカラコン

レンズカラーはクロミ「963 on KUROMI」と、マイメロディ「きのこパーティ」の2種展開。トーン数は3トーン仕様で、奥行きのある瞳を演出します。

どちらも普段使いから特別なお出かけまで幅広いシーンで活躍。マイメロディの優しい世界観やクロミのクールな魅力を瞳に宿すことで、いつもの日常もより華やかに♡

マイメロディ＆クロミの新作で瞳からときめきを♡

大人気キャラクターとコラボした今回の「ノックノック」1monthシリーズは、デザイン性だけでなく、快適なつけ心地や安全性にもこだわったアイテム。

クロミとマイメロディ、それぞれの世界観を映すカラコンで、毎日のメイクに遊び心と可愛さをプラスしてみませんか？お気に入りのデザインで、瞳から輝きをまといましょう♪