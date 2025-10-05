大リーグのポストシーズン（PS）は4日（日本時間5日）に地区シリーズ（5回戦制）が始まった。ドジャースの大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。

3勝で突破が決まる地区シリーズの大事な初戦。エンゼルス時代を通じてフィリーズと初対戦だった9月16日は5回無安打無失点の快投を演じた。1本差で本塁打王を譲ったシュワバーは1三振を含む2打数無安打に抑え、計9球のうち内角球が6球だった。「素晴らしい打者なのでしっかりとポイントを突ければ」とPS歴代4位の21本塁打を誇る強敵との駆け引きも注目される。

シチズンズバンク・パークでは初登板となる。3日（同4日）の練習では、キャッチボール後にシートが敷かれたマウンドに立ち、景色を確かめてシャドーピッチングを行った。「凄く楽しみ。挑戦する気持ちを持ち、素晴らしいチームを相手に自分たちの野球をできれば勝機がある」と話した。

大谷が投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初。同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めて。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。大谷はシチズンズバンク・パークで本塁打が出れば現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手がかかる。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。

投げて、打って、そして勝利へ――。PSでは初の二刀流で新たな伝説が生まれる。