お刺身のトレーに印刷された“シソ”を本物だと思い、一生懸命に箸で取ろうとする夫――。



【写真】お刺身のトレーにまさか…見れば見るほどリアルな“シソ”

まるで漫画のような“まさかの光景”を目撃したのは、投稿主である妻yuzupon.117さん（@yuzupon.117）。あまりにリアルなシソが印刷されたトレーの写真を投稿すると、「美味しそうに見える」「完全にシソ詐欺」「これは騙される」とコメントが寄せられ、多くの反響を集めています。



このトレーの巧妙な点は、なんと“本物のシソ”も一切れ添えられていること。そのため夫は、本物だと思って箸を伸ばしては、印刷された“シソ”に何度も挑戦することになってしまったのだそうです。



夫がこの“シソ詐欺”に遭うのは、実は今回が初めてではありません。以前も同じトレーのお刺身を購入した際、同じように印刷をつまもうとしていたそうです。



「今回は2度目だったので、『また騙されてる』とふたりで大爆笑でした」とyuzupon.117さんは笑います。



トレーの印刷は非常に精巧で、よく見るとシソの産毛まで確認できるほど。これにはyuzupon.117さんも「このトレーの絵は本物に見えるので、騙されても仕方ないです（笑）」と、夫の失敗に理解を示しています。



SNSのコメント欄には、「お刺身にシソついてるから、買わなくていいか！って帰って来たらこれだった」「食べちゃいそうだね」など、多くの共感の声が寄せられました。



ちなみに、ちょっと天然な夫は、日常でもくすっと笑えるエピソードが。



「イビキかいて寝てたのに、テレビのチャンネル変えるとすぐ起きて『見てるよ』って（笑）」



実家の父も同じことがあったそうで、「“お父さんあるある”みたいです」と笑います。



ほっこりエピソードが連発する投稿主さんご夫婦。仲良く過ごせる秘訣は、「特にはないですけど、よく話をすることくらいです」とのことでした。