◆明治安田生命J1リーグ第33節 福岡1―0横浜FC（4日、ベスト電器スタジアム）

来季の加入が内定しているアビスパ福岡の特別指定選手、佐藤颯之介（宮崎産業経営大）がリーグ戦で初先発を果たした。

2月に来季の加入が発表された佐藤は、3月に特別指定選手に認定されると、YBCルヴァン・カップ2回戦のJ3栃木SC戦と3回戦のJ2富山戦でスタメン出場した。一方、リーグ戦はこれまで途中出場による4試合のみ。この日が待望の初先発となった。チームは前節まで5連敗。ホームで連敗ストップを懸けた大事な試合でスタメンを任された。

「チームがうまく結果が出ていない中で、より責任感を持ってプレーしないと、と思っていました。サポーターに笑顔で帰ってもらいたいので、チームのためにやるべきことをやろうと思いました」。後半30分で交代したが、リーグ戦では自己最長の75分間プレー。後半はシュートを1本放つなど積極的にプレーした。「守備で2度追い、3度追いすることは体力的に自信がありました。泥くさくやれたと思う」と、8試合ぶりの白星のために力を尽くした。