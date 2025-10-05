「もう天才認定」「未来の代表ワントップ」20歳の日本人大型FWが欧州で今季３点目！劇的決勝弾に驚嘆の声！「やっぱすげーや」「フィニッシュは完璧」
現地時間10月４日に開催されたベルギーリーグの第10節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）がメヘレンと敵地で対戦。日本代表に復帰した谷口彰悟のオウンゴールで先制されたものの、３−１で逆転勝利を飾った。
この試合で劇的な決勝ゴールを決めたのが、先発出場した20歳のFW後藤だった。
１−１で迎えた87分、左サイドからMF山本理仁が送り込んだグラウンダーのラストパスをワンタッチで流し込んでみせた。
このゴールに、ファンからは次のような声が上がった。
「フィニッシュは完璧だった！」
「あー、もう最高かよ！」
「やっぱ後藤啓介はすげーや。見るたびにゴール決めてる」
「確実にタスクを遂行する男」
「山本理仁×後藤啓介のホットライン、見事に決まったね」
「もっともっと点取りまくってA代表まで駆け上がってくれ」
「俺の中で未来の代表ワントップは後藤」
「後藤選手何もかも出来る。もう天才認定だわ。 必ず代表の柱となれる逸材」
191センチの大型ストライカーはこれが今季３ゴール目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】191センチの日本人FWが技ありワンタッチシュートで劇的決勝弾
