お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（46）が3日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。外国人女性に恋をしたが、まさかの結末を迎えたことを明かした。

土屋は「外国の人からモテたことはないけど、1回だけ外国人女性に恋をしたことがあって」と話し始めた。

時期は20年以上前とし、お相手は「日本でバイトで知り合った」人という。「僕はその人が好きになって、かわいいな、優しいって。何回か食事をして、いよいよ告白しようかなってところまで来たんですけど。そのタイミングで向こうから“私、このままだとビザが切れる。でも日本にいたい、どうしても。土屋さん結婚して”って」と続けると、MCの「千鳥」大悟から「国籍が欲しかっただけ？」などという声が上がった。

土屋は「思っていた段取りではないけれども、でも好きだから。ある意味チャンスだと思ったから、俺も正直に言ったんです。“俺も本当に好きで。すぐに結婚はできないけれども、でも前向きに結婚を前提に付き合うんだったらどうかな？”って思い切って言った」と明かした。

だが、相手から返ってきたのは「違う違う。偽装結婚、偽装結婚。お金あげるから、戸籍ちょうだい」という言葉。大悟から「本当にホレてたんやろ？」と言われると「そう。だから、ちょっとなかなかできない形の失恋を体験しました」と答え、ノブから「ドラマみたい」と言われると苦笑していた。