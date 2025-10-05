◇明治安田Ｊ２リーグ 第３２節 磐田１−０甲府（４日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

ジュビロ磐田はアウェーで甲府を１―０で下し、先月２９日に就任した安間貴義監督（５６）の初陣を飾った。前半４４分、磐田Ｕ―１８から昇格１年目のＭＦ川合徳孟（１８）が右足で技ありゴールを決めて先制。後半は甲府の猛反撃を完封し、３試合ぶりの白星で７位に順位を上げ勝ち点は５１。２位の水戸と勝ち点差７とした。

小雨が降りしきる中で勝利が決まった瞬間、磐田の安間新監督は右手の拳をグッと握りしめ、喜びを表現した。「時間はなかったが、引き受けた以上は（Ｊ１）昇格を目指したい」。その思いを就任から６日目で、早くも形にしてみせた。

値千金のゴールを決めたのは最年少の川合だった。前半４４分、ＭＦ井上潮音（２８）の直接ＦＫはクリアされたが、川合が足下に来たボールをファーストタッチでふわりと浮かせてシュート。甲府のＤＦ陣の頭上を越えてゴール右へと決まった。「求められていることができたのかな。チームが本当に苦しい状況の中で勝たせられたのは良かった」と控えめに喜びを表現した。

試合前に指揮官が選手たちに確認したのは「どこから進入するか」。攻守の狙いは前監督以上に細やかに、直接言葉で伝えた。中盤で甲府の攻撃の芽を摘んだＭＦ角昂志郎（２３）は「短い時間でもチームがまとまって戦った結果が表れた」と振り返った。

ＧＫ川島永嗣（４２）は指揮官が代わっても、積み上げたベースを守る重要性を強調し「選手一人一人が責任を背負ってプレーしないといけない」。残り６試合。まだ誰も諦めていない。

（甲斐 毅彦）