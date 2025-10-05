◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）

清水エスパルスはホームでＦＣ東京と１―１で引き分けた。前半３４分、ＦＷ高橋利樹の４試合ぶりゴールで先制。後半も主導権を握って攻めていたが２点目は遠く、同３１分にロングボールから同点被弾した。順位は１１位のまま変わらず、勝ち点は４１に伸ばした。リーグは中断に入り、次は１８日にアウェーで川崎と対戦する。

１０月初戦は消化不良に終わった。清水は前節（９月２７日）の神戸戦（１●２）に続き、先制しながら勝ち点３を逃した。秋葉忠宏監督（４９）は「もったいないの一言に尽きる。我々は１―０のサッカーを目指していない。高みを目指すには２、３、４点目を取らないと」と悔しさをにじませた。

立ち上がりはエンジンがかからず低調な内容が続いたが、前半３４分にワンチャンスを生かして先制した。ＤＦ吉田豊が「中も見えていたし、スペースに上げることを意識した」と右クロス。ファーに走り込んだＦＷ高橋利が頭で仕留めた。試合中に頭部を強打した本人に代わり、指揮官が「狙い通りの素晴らしいゴールだった」とたたえた。

悔やまれるのは後半の立ち上がりだ。勢いを持って入ったが、再三の好機にネットは揺らせなかった。シュート数は７試合ぶり２ケタの１０本を記録したが「あれだけチャンスで取れないとしっぺ返しが来る」と秋葉監督。同３１分にはロングボールからわずかな隙を突かれ、同点ゴールを許した。「前は取り切らないといけないし、後ろは守り切らないといけない。上位に行くためには細かい質を求めないと」とベテランの吉田は説いた。

１０位・Ｃ大阪との勝ち点差は２に縮まった。残り５試合。やるべきことは、まだまだある。

（武藤 瑞基）

ＤＦ蓮川壮大（育成年代も含めて過ごした古巣と対戦）「小さい時からお世話になったクラブ。勝ちたかった」