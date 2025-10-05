【一問一答】ロバーツ監督「ショウヘイは第1戦の先発、リリーフ起用はなし」佐々木朗希には「セーブ任せてもいい」と太鼓判



ロバーツ監督（c）SANKEI

ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）開幕を翌日に控え、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が公式会見に臨んだ。

会見では、大谷翔平（31）の起用方針や先発ローテーションの構想、そして佐々木朗希投手（23）のブルペン起用への信頼について詳しく語った。

第1戦の先発を務める大谷については「短い間隔やリリーフは考えていない」と明言。また、ポストシーズンでリリーフとして躍動する佐々木については「どんな場面でも自信を持って送り出せる」と高く評価した。





ロバーツ監督 会見（一問一答）

――ウィル・スミス捕手の状態は？

日ごとに良くなっています。今日ライブBPに参加予定で、その結果を見て判断します。うまくいけば3人の捕手を登録します。長くマスクをかぶっていないので、起用法は慎重に考えます。



――左投手の起用はロスター選考で重要？

重要です。フィリーズは左打者が多く、左投手を当てやすいチーム。ただ、シュワーバーのように左右関係なく打つ選手もいるので、右先発との組み合わせで柔軟に対応します。



――フリードマン編成本部長が「大谷を普通の投手として扱う」と話していたが？

その通りです。大谷は明日先発します。短い間隔での登板やリリーフ起用は現時点で考えていません。シリーズの流れ次第ですが、まずは第1戦に集中しています。



――大谷、山本、スネルの3投手をイニングどこまで頼る？

彼らの投球次第です。最も才能のある3人ですから、多くのイニングを任せたい。ただ、内容を見て判断します。



――先発陣をブルペンで使う予定は？

山本、スネル、大谷はリリーフで使うつもりはありません。グラスノーが第1戦で待機し、長いイニングを投げられるのは大きいですね。



――大谷の前回（フィリーズ戦）の登板について

リハビリモードを完全に脱した試合でした。本来の姿を見せてくれました。



――第2戦、第3戦の先発は？

第2戦はスネル、第3戦は山本を予定しています。グラスノーは第1戦で待機し、第4戦でも使う可能性があります。



――カーショウの起用は？

ロースターに入ります。ブルペンから起用します。



――佐々木朗希をセーブシチュエーションで使う可能性は？

もちろんあります。彼は大舞台でも全く動じません。どんな重要な場面でも自信を持って送り出せる投手です。



――佐々木の存在がブルペンに与える影響は？

大きいと思います。若い投手が新しい役割で成功しているのは、他のリリーバーにとって良い刺激になっています。



――フィリーズが左投手3人を先発させる可能性があるが？

珍しいことですが、うちの左打者は広角に打ち分けられるし、球速や変化にも対応できます。どんな相手でも準備はできています。



――大谷が「6～7回を投げたい」と話していたが？

すでに6回を投げ切れる状態です。内容が良ければ7回もあります。1年かけてこの準備をしてきましたし、完全に準備は整っています。



――佐々木の今の状態は？

メジャーのロースターに戻れたことが何より大きい。健康で、ボールのキレも戻っている。今は自信に満ちていて、どんな舞台でも動じません。

