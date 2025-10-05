EXILE ATSUSHI¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ÇµÙÍÜÃæ¤ÎÀ¸³è¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹
ËÜÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢EXILE ATSUSHI¤¬ÅÐ¾ì¡ª1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ìÇº¤ä¡¢µÙÍÜÃæ¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢¾×ÆÍ¤·Â³¤±¤¿Éã¿Æ¤È¤ÎºÇ´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¼Â¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°!?¤ÊEXILE ATSUSHI¤¬½Ð¹ç¤Ã¤¿¡È²Î¡É
EXILE ATSUSHI¤È¤¤¤¨¤Ð¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬·ë¹½¶ì¼ê¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»À¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÀ¸¤ä¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊEXILE ATSUSHI¤È³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎEXILE ATSUSHI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¢¡LDH¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÁÇ¤ÎEXILE ATSUSHI¤È¤Ï
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éEXILE ATSUSHI¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ GENERATIONS¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¤ÈBALLISTIK BOYZ¡¦±üÅÄÎÏÌé¤Ï¡¢EXILE ATSUSHI¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿»þ¤ÎÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÂçÃÀÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥Ã¥º»þÂå¤ËEXILE ATSUSHI¤¬¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¸«¤»¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¸åÇÚ¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢EXILE ATSUSHI¤ÎÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤È¤Ï¡©
¢¡1Ç¯È¾¤ÎµÙÍÜ ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÀÕÇ¤¡É¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÆü¡¹
2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢1Ç¯È¾¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿EXILE ATSUSHI¡£µÙÍÜ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÀÕÇ¤´¶¡É¤È¡È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÈEXILE¤ÎATSUSHI¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÅÏ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¾å¤Ç¤Î°Õ¼±¤ò¸ì¤ë¡£
¢¡Éã¿Æ¤È¤Î8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³Î¼¹¤È¡¢ºÇ´ü¤Î»þ´Ö
µÙÍÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦EXILE ATSUSHI¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤Ë¾×ÆÍ¤·ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤È¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£°ì»þ¤Ï¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Éã¤¬ÉÂ¾²¤ËÉú¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¤«¤Ä¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢EXILE ATSUSHI¤Ï»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¤Î°¦¤È¡¢¶ì¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½Êú¤¯¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÌÀ¤ë¤¤»×¤¤¤È¤Ï¡£