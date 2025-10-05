R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼vs¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)
R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 3-1(Á°È¾0-0)¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[R]¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë2(47Ê¬¡¢69Ê¬)¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú(81Ê¬)
[¥Ó]¥¸¥ç¡¼¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¥¼(73Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥Ó]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç(77Ê¬)
<·Ù¹ð>
[R]¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë(33Ê¬)¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î(45Ê¬+1)
[¥Ó]¥»¥ë¥¸¡¦¥«¥ë¥É¥Ê(12Ê¬)¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç2(21Ê¬¡¢77Ê¬)¡¢¥Ñ¥×¡¦¥²¥¤¥§(69Ê¬)
´Ñ½°:75,216¿Í
