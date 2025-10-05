¡ÖÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¿·°æ´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×°úÂà¤Î¹Åç¡¦¾åËÜ¿ò»Ê¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 3-1 ¹Åç(4Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¾åËÜ¿ò»ÊÁª¼ê¤¬°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾åËÜÁª¼ê¤Ï7²ó¡¢1¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¡£¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢2µå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¤Î5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÞÂà¤Î·ë²Ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¾åËÜÁª¼ê¤Ë²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¾åËÜÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤è¤ê¤â³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Âç¤·¤Æ¹×¸¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤Þ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î»ä¤ËÂÇÀÊ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î13Ç¯´Ö¤´ÌÂÏÇ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤â¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾åËÜÁª¼ê¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¡Ö¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¼å¤¤ÂÎ¤ËÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¡×¡Ö¤Ö¤ÁÀ¸°Õµ¤¤À¤±¤É¤Ö¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾åËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤òÆ¹¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢(¿·°æ´ÆÆÄ¤ò)Æ¹¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°§»¢¤ò½ª¤¨¡¢²ÈÂ²¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤ÆÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¾åËÜÁª¼ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢7ÅÙÃè¤òÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£35ºÐ¤Î¾åËÜÁª¼ê¤Ï2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÌÀ¼£Âç¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¹Åç°ì¶Ú13Ç¯¤ÇÄÌ»»562»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.250¡¢211°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£